Výběr z médií: města zvažují vypínání veřejného osvětlení, rozdíly a podobnosti Dušiček a Halloweenu

V sobotním tisku se dočtete, že městům a obcím chybí peníze na veřejné osvětlení. Jak se s tím chtějí vypořádat, informuje Mf Dnes. Podobnosti českých Dušiček a Halloweenu přibližuje Regionální Deník. Proč ministerstvo dopravy začalo zvažovat nákup lehkých útočných vozů krátce před volbami, ptá se Právo. Více nabízí přehled, který sestavil Radiožurnál. Praha 6:45 30. října 2021

Menším městům a obcím chybí peníze na veřejné osvětlení, píše Mladá fronta. Kvůli zdražujícím energiím tak zvažují vypnutí lamp v době, kdy nejsou tolik potřeba.

Méně osvětlení v noci ale může způsobit řadu jiných problémů. Veřejné osvětlení neslouží pouze k osvětlení cest pro auta a chodce, ale je důležité jako prevence před nekalými živly. Podle Mf Dnes by tak důsledkem vypnutí veřejných lamp mohlo být zvýšení drobné kriminality. Řešením pro obce, kterým chybí finance na osvětlení by mohly být obnovitelné zdroje. Pouliční lampy by mohly využívat energii získanou třeba z fotovoltaických elektráren na obecních střechách.

Halloween nebo Dušičky, Regionální Deník porovnává svátky, které si lidé v Česku připomenou právě o tomto víkendu. Některé halloweenské zvyky totiž jsou podobné těm, které kdysi pěstoval i český venkov.

Své mrtvé si v tuto dobu připomínali už staří Keltové o svátku Samhain. A název Halloween zase pochází z anglického označení „předvečera všech svatých“. Zvláštní, trochu děsivé pečivo, zaznamenal třeba Jan Hanuš v knize z roku 1860 nazvanou Pozůstatky pohansko-svátečných obřadů slovanských.

Na dušičky se dříve také vydlabávalo, jen místo dýně lidé na našem území volili řepu. Další tradicí pak bylo vystavování bubáka do oken. K dušičkovému času na některých místech patřila i zvláštní světelná výzdoba, byť se neumisťovala do zahrad ani chalup.

V Česku poslední dobou přibývá Filipínců, nejčastěji pracují v gastronomii a hotelnictví, všímají si Lidové noviny. Důvodem je například to, že umí dobře anglicky. Zaměstnavatelé si pak pochvalují jejich pracovitost, spolehlivost a hlavně loajalitu.

Zájem roste v poslední době taky o pracovní sílu z Moldávie a Běloruska. Tradičně nejvíc cizinců v Česku pak tvoří Ukrajinci, ty hledá drtivá většina tuzemských zaměstnavatelů hlavně na práci pro střední a nižší kvalifikaci. Za nimi jsou pak Slováci a Vietnamci. Celkem v Česku pobývá 650 tisíc cizinců, povolení k dlouhodobému pobytu má polovina z nich.

Ministerstvo obrany přišlo krátce před volbami začalo připravovat nákup lehkých útočných vozidel. Dočtete se v sobotním Právu. Resort zakázku za sedm miliard korun navíc povede v utajovaném režimu. O zakázce ale nejspíš nestihne rozhodnout dosluhující vláda.

Záměr modernizovat a nahradit dosluhující vozidla Land Rover stará 12 až 15 let plánovalo ministerstvo už v roce 2019. V dosud předkládaných materiálech na strategické zakázky pro příští roky ale nákup lehkých útočných vozidel chyběl. Letos koncem srpna resort nákup zařadil do takzvané matice strategických zakázek. Se zařazením nového projektu pak přišel až krátce před říjnovými volbami. Ministerstvo přitom nijak neinformovalo poslance sněmovního obranného výboru.