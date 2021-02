Výběr z médií: atraktivní hotely na prodej, syndrom zakuklení a myčka na nemocniční lůžka

Mf Dnes

Majitelé začínají prodávat své hotely, penziony a restaurace. A to i ty, které mají historickou hodnotu a stojí v atraktivních lokalitách. Kvůli epidemii koronaviru se teď do nich totiž nevydávají turisté a majitelé potřebují peníze, aby přečkali složité období. O tématu píše deník Mf Dnes.

Deník

Ceny zemědělské půdy se dál zvyšují. Za loňský rok přesáhly hranici čtvrt milionu korun za hektar, jak informovala společnost Farmy.cz. Oproti předchozímu roku sice půda zdražila jen o necelá čtyři procenta, pro malé zemědělce se ale stává téměř nepřístupnou. Víc se dočtete v Deníku.

Lidové noviny

Psychologové varují před dopady koronakrize na duševní zdraví lidí. Někteří si totiž už přivykli na nucenou samotu a minimální osobní kontakty a mají strach z budoucího návratu do společnosti. Odborníci to nazývají syndrom zakuklení, který může vyústit až do vážné deprese. Dočtete se o tom v pátečních Lidových novinách.

Hospodářské noviny

V českých firmách pracuje stále víc cizinců, píšou o tom Hospodářské noviny. Podle dat Českého statistického úřadu jich ke konci roku 2019 mělo v zemi zaměstnání přes 700 tisíc. A to je skoro 15 procent všech pracujících. Rostoucí počty navíc nepřerušila ani pandemie koronaviru.

Právo

V brněnské nemocnici v Bohunicích používají unikátní zařízení na čištění postelí. Místní úklidový tým umývá lůžka ve velké plechové myčce. Denně jich pracovníci zvládnou vyčistit a vydezinfikovat celkem 110. Píše o tom deník Právo.