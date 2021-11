Výběr z médií: ubývají některé trestné činy, pojišťovny prodělávají na elektromobilech i screening rakoviny

V českém tisku se v pondělí dočtete, že kvůli pandemii ubývá některých trestních činů. Podle policejních statistik ubylo třeba takzvaných malých krádeží, přibývá ale domácí kriminalita, informuje Mf Dnes. Pojišťovny podle deníku E15 prodělávají na pojištění elektromobilů. Liší se totiž četnost nehod a průměrná výše škod oproti nehodám aut na spalovací motory. Více se dočtete ve výběru z médií, který sestavil Radiožurnál. Praha 7:05 22. listopadu 2021 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Pojišťovny podle deníku E15 prodělávají na pojištění elektromobilů. Liší se totiž četnost nehod a průměrná výše škod oproti nehodám aut na spalovací motory (ilustrační foto) | Foto: René Volfík | Zdroj: iROZHLAS.cz

Mf Dnes

Kvůli pandemii ubývá některých trestních činů. Upozorňuje na to Mf Dnes. Podle policejních statistik ubylo třeba takzvaných malých krádeží, kterých bylo za loňský rok 45 500, zatímco zatím letos policie eviduje zatím 22 tisíc takových krádeží. Za pokles může snížená mobilita lidí, kterou způsobila epidemická opatření. Na druhou stranu ale přibývá takzvané domácí kriminality, tedy například domácího násilí nebo znásilnění. Za letošní rok je takových případů už teď víc než loni.

Na Vánoce vyjde kvůli nedostatku papíru o desítky knih míň, připravené tituly se objeví v příštím roce Číst článek

Deník N

Nedostatkem papíru a papírových obalů se zabývá pondělní Deník N. Zavinila ho zejména epidemie covidu, během které se významně zvýšil zájem o nakupování na e-shopech. Ty musejí své zboží před odesláním zabalit, aby ho mohly dopravit zákazníkům. Podle Martina Hejla, jednatele firmy, která se vyrábí různé papírové obaly, problém spustil i počátek pandemie, kdy se zastavily do té doby fungující dodávky papíru.

E15

Pojišťovny prodělávají na pojištění elektromobilů. Liší se totiž četnost nehod a průměrná výše škod oproti nehodám aut na spalovací motory. Píše o tom ekonomický deník E15. Podle něj je pojišťování elektromobilů pro pojišťovny prodělečné, protože platby pojistného nepokryjí náklady na jejich opravu. Řidiči navíc podle České asociace pojišťoven bourají častěji s elektromobily než s vozy na naftový nebo benzinový pohon.

Chudí platí na bohaté. Elektromobil si nemůžou dovolit, ale z daní platí infrastrukturu, říká expert Číst článek

Hrot

Čeští lékaři chystají unikátní screening, který by mohl pomoct odhalit pacienty s rakovinou slinivky. Dočtete se to v pondělním vydání týdeníku Hrot. Lékaři totiž v současné době nedokážou často odhalit rakovinu slinivky včas. Ve chvíli, kdy pacient začne pociťovat problémy způsobené tímto vážným onemocněním, je už pozdě. Podle českých lékařů by ale alespoň u desetiny pacientů mohlo být možné vznik tohoto nádorového onemocnění předpovědět. Včasná léčba by pak mohla nemocným významně prodloužit život.

Lidové noviny

Češi průměrně zaplatí za krmivo pro domácí mazlíčky skoro šest miliard za rok. Píšou to pondělní Lidové noviny. Stále častější jsou situace, kdy třeba majitelé psů nebo koček kupují dražší, chemicky šetrnější potravu. Výjimkou nejsou ani případy, kdy majitelé kupují svým mazlíčkům produkty s označením vegan. Podle deníku Češi kupují dražší krmivo, přestože se v zemi horší ekonomická situace. Ta se ale dotkne zejména nízkopříjmových rodin nebo třeba seniorů. Do budoucna se tak dá předpokládat, že se budou více plnit útulky.