Výběr z médií: rostoucí tržby restaurací, nejasnosti kolem onkocentra v Praze i zájem o stavební pozemky

Tržby v gastronomii se vrací na úroveň před pandemií koronaviru, naopak nočním klubům se kvůli omezením i nadále nedaří. Uvádí to pondělní Hospodářské noviny. Vybudování onkologického institutu v Praze nadále provází nejistota, to je téma pro Deník N. A deník E15 se v pondělním vydání věnuje zájmu o stavební pozemky - ten navzdory zvyšujícím se cenám nadále roste. Více ve výběru z médií, který připravil Radiožurnál. Praha 7:42 26. července 2021

Hospodářské noviny

I přes pandemii koronaviru mají restaurace a hospody vyšší tržby než před krizí. Všímají si toho Hospodářské noviny. Podle těch výdělky za letošní červen a červenec překonaly dokonce i ty nejvýdělečnější měsíce roku 2019. Hlavním důvodem je ale to, že podniky musí kvůli rostoucím nákladům zdražovat jídlo i pití.

Příznivé měsíce jsou teď pro sportbary, které mají vyšší tržby díky velkým sportovním událostem. Třeba klubům a diskotékám se ale kvůli přetrvávajícím restrikcím, například zákazu tance, povinným rozestupům nebo omezené kapacitě, už druhým rokem příliš nedaří.

Deník N

Onkocentrum za miliardy není jisté - to je titulek Deníku N. Před vybudováním onkologického institutu není jistá nejen lokalita, ale ani finance. Ty totiž Evropská komise vyplatí jen za určitých podmínek - konkrétně poté, co bude vypracována studie proveditelnosti. I bez ní přitom premiér Andrej Babiš (ANO) spolu se současným i minulým ministrem zdravotnictví avizovali, že onkocentrum bude stát ve vinohradské nemocnici, které šéfuje exministr zdravotnictví Petr Arenberger.

Deník N upozorňuje, že na místě, kde by ve vinohradské nemocnici onkocentrum vzniklo, má stát jiný projekt - a to traumacentrum. To by i podle současného ministra zdravotnictví Adama Vojtěcha (za ANO) měla vyřešit právě studie proveditelnosti. Ta má totiž kromě peněz rozhodnout právě i o umístění institutu. Výběrové řízení na její vypracování bude teprve vypsáno, a to nejspíš začátkem srpna - v průběhu podzimu by měla být zakázka hotová.

E15

I přes rostoucí ceny pozemků, materiálů a stavebních prací mají Češi zájem o koupi stavebních pozemků. Tématu se věnuje deník E15. Ten upozorňuje, že vedle vody a kanalizace by si lidé měli dát při výběru místa pozor taky na regulační plán nebo si nechat vypracovat geologický průzkum. Omezená může být i zastavitelnost pozemku - ta se pohybuje od 10 do 60 procent.

Jak upozorňuje E15, lidé by při výběru pozemku měli v územním plánu obce zkontrolovat, jestli je pozemek vedený jako stavební a jaký typ stavby umožňuje. V řadě míst totiž může stavbu komplikovat nestabilní pozemek, a to hlavně v místech, kde je suť nebo písek. O tom, jestli je místo pro stavbu domu vhodné pak rozhoduje geologický průzkum.

Lidové noviny

Praha, dálnice D1, Liberecko a Ústecko - místa, která patří do dvacítky úseků s nejvyšším počtem dopravních nehod. Třeba na Moravě žádný takový úsek, který by se vešel do zbylých 16, není. Lidové noviny k tomu mají k dispozici údaje od pojišťoven a Portálu nehod. Podle těch jsou hlavními důvody havárií lidé i špatný stav silnic.

Nejčastěji v Česku k dopravním nehodám dochází v Praze na křižovatce ulic Sokolská a Ječná, poblíž metra I. P. Pavlova. Za poslední dva roky tam bylo 120 havárií. Na dálnici D1 můžou podle mluvčího Ředitelství silnic a dálnic Jana Studeckého nehody zčásti souviset s rekonstrukcí a zúžením pruhů - po odstranění omezení by dálnice měla být bezpečnější. Přesto jsou podle dostupných dat dálnice bezpečnější, než silnice první třídy - na těch loni zemřelo bezmála 150 lidí.