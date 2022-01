Výběr z médií: předcovidové tržby restauratérů, chybějící místa v domovech pro seniory i změny platů

V českém tisku se v pondělí dočtete, že restauratéři a hoteliéři očekávají v tomto roce aspoň částečný návrat k předcovidovým tržbám. Podstatně hůř ale vidí situaci třeba stavební firmy nebo zemědělci, píší Hospodářské noviny. V domovech pro seniory podle Práva chybí tisíce míst. V Praze a větších městech se na umístění čeká někdy i rok. Více se dočtete ve výběru z médií, který sestavil Radiožurnál. Praha 6:55 3. ledna 2022 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Restauratéři a hoteliéři očekávají v tomto roce aspoň částečný návrat k předcovidovým tržbám. Píší to Hospodářské noviny (ilustrační foto) | Foto: Michaela Danelová | Zdroj: iROZHLAS.cz

Hospodářské noviny

Restauratéři a hoteliéři očekávají v tomto roce aspoň částečný návrat k předcovidovým tržbám. Píší to Hospodářské noviny. Podstatně hůř ale vidí situaci třeba stavební firmy nebo zemědělci. Ti se naopak obávají dalšího poklesu tržeb, a to zejména kvůli stoupajícím cenám energií, pohonných hmot a taky kvůli rekordní inflaci.

Deník N

Ženy z nejchudších vrstev populace dostanou menstruační vložky od potravinových bank. Téma otevírá pondělní Deník N. Ten se vrací k tomu, že existuje stále dost žen, které na tuto základní hygienickou pomůckou nemají peníze. A banky proto už s rozdáváním tohoto zboží začaly - největší zájem evidují zatím na Ostravsku.

E15

Práce na rekonstrukci Masarykova nádraží v Praze začnou ještě letos. Deníku E15 to v rozhovoru řekl architekt Jakub Cigler, který se na projektu podílí. Nádraží by tak už za tři roky mohlo vypadat výrazně jinak než dnes. Návrh počítá například s víceúčelovým nadchodem. Právě metoda takzvaného vrstvení - tedy stavění různých staveb nad sebe - by měla být podle architekta používaná častěji.

Lidové noviny

Které profese si v tomto roce platově polepší? Tomu se věnuje první letošní vydání Lidových novin. Tradičně dobře na tom budou lidi v IT. Přidáno by ale mohli dostat například třeba i kuchaři, které začnou restaurace lákat zpět po hojném propouštění v době pandemie. Reálně ale čeká většinu lidí spíš hubenější rok, a to kvůli vysoké inflaci.

Právo

V domovech pro seniory chybí tisíce míst – to je titulek pondělního Práva. V Praze a větších městech se na umístění čeká někdy i rok. Naopak řádově týdny se čeká třeba v Ústeckém a Pardubickém kraji, kde je zařízení k dispozici více. Možností jsou taky soukromé domy pro seniory, ty ale vyjdou i na desítky tisíc měsíčně. A málo kapacit hlásí taky azylové domy.