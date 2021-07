Výběr z médií: Návrat davů turistů, škody způsobené zvířecími škůdci nebo falešná razítka veterinářů

Na oblíbená turistická místa se vrátily davy turistů. To působí starosti především správcům národních parkům, všímá si Mf Dnes. Lidové noviny poukazují na milionové škody způsobené přírodními škůdci. Deník zase upozorňuje na šíření falešných razítek veterinářů. A sobotní Právo informuje, že se na letošní tábory chystá více dětí než v minulém roce. Více si přečtěte ve výběru z médií, který sestavil Radiožurnál. Praha 6:54 3. července 2021 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Na oblíbená turistická místa v Česku se po nucené koronavirové pauze vrací turisté | Foto: Michaela Danelová | Zdroj: iROZHLAS.cz

Mf Dnes

Oblíbená česká výletní místa zaplavily davy turistů. Správcům národních parků a chráněných oblastí to působí velké starosti a nejraději by turisty od hromadných návštěv odradili. Lidé si totiž vzájemně překážejí na cestách a okolní lesy a louky jsou plné odpadků, navíc přibývají i počty úrazů. Téma pro sobotní Mladou frontu Dnes.

Letošní letní dovolenou plánuje v Česku strávit 76 procent Čechů, do zahraničí se chystá 41 procent. Podle agentury Czech Tourism návštěvníky nejvíc přitahují lokality v Jihočeském a Jihomoravském kraji.

Mladá fronta Dnes si taky všimla, že se změnila sezona návštěv. Dřív lidé na výletní místa mířili od pozdního jara do začátku podzimu, letos se ale do nich vypravovali i v zimě. To se týká například Národního parku Podyjí, kde loni v létě v průměru vzrostl počet návštěvníků až o 40 procent. Turistů přibývá taky v chráněné oblasti Český ráj.

Správci parků si stěžují, že davy lidí poškozují přírodu. Na cestách i v jejich okolí po sobě nechávají odpadky a vydávají se mimo značené trasy. Zvýšil se taky počet úrazů a i ty mají dopad na přírodu - například když do citlivých částí národního parku musí pro zraněného letět vrtulník.

Velké přílivy turistů si naopak pochvalují správci památek, všímá si Mladá fronta Dnes. Ty totiž na rozdíl od přírodních míst musely být dlouhou dobu kvůli epidemii uzavřené a trpěly i nedostatkem zahraničních turistů. Nižší návštěvnost zaznamenaly především jinak velmi oblíbené zámky a hrady - jako třeba Karlštejn nebo zámek Český Krumlov.

Lidové Noviny

Stát každý rok vyplatí miliony korun za škody způsobené zvířecími škůdci. Například bobři nebo vlci jsou totiž chránění a zákon tak nepovoluje jejich likvidaci. Ministerstvo životního prostředí teď navíc chystá návrh novely, která by proplácené škody způsobené škůdci ještě rozšířila. Víc se o tématu dočtete v Lidových novinách.

V současné době jsou na seznamu chráněných škůdců vlci, vydry, bobři, losi, medvědi, rysové a proplácí se škody taky po kormoránech. Ti sice chránění nejsou – jejich hájení skončilo v roce 2013 - rybáři si tady ale vyžádali zachování kompenzací do roku 2023, všímají si Lidové noviny.

Kormoráni totiž ze všech zmíněných zvířat způsobují nejdražší škody. Chytají ryby v chovech, jeden pták sežere za den kolem půl kila ryb. Stát za to loni majitelům vyplatil víc než 73 milionů korun. Podobně ničí chovy ryb i vydry říční - za ně stát loni zaplatil zhruba 24 milionů korun.

Potíže způsobují i vlci, kterých navíc v poslední době v Česku přibývá. Ti totiž kromě lesní zvěře dokážou zaútočit i na ovce nebo kozy. Na druhou stranu pomáhají s regulováním přemnožených srnců a jelenů, kteří okusují mladé sazenice stromků, vysvětlují Lidové noviny. Dlouhou dobu byli velmi škodliví i bobři, kteří poškozují hráze rybníků a ničí dřeviny. Loni za ně stát vyplatil skoro pět a půl milionu korun.

Ministerstvo životního prostředí teď chce připravit návrh novely, která by ještě rozšířila proplácené škody a plánuje zvětšit i výčet škůdců. Debatuje se například o tom, že by na seznam mohl přibýt ještě jestřáb lesní.

Deník

V Česku se šíří falešná razítka veterinářů. Používají je především množírny psů a koček, aby u svých zákazníků vzbudily pocit důvěryhodnosti. Zfalšovaná razítka se objevují například v očkovacích průkazech zvířat nebo v potvrzení o zdravotních zkouškách. Varování Komory veterinárních lékařů ČR přináší regionální Deník.

Podle veterinářů souvisí tyto podvody s negativními jevy poslední doby – jako jsou velkokapacitní odchovny štěňat, nelegální přeshraniční přesuny zvířat nebo vykonávání veterinární činnosti bez potřebného vzdělání.

Množírny používají falešná razítka, aby nabudily u zákazníků důvěryhodnost, upozorňuje regionální Deník. Psi z množíren totiž často nejsou naočkovaní a své první majitele opouští dřív než je obvyklé. V průkazech jim pak chybí razítko od veterináře, podvodníci je proto nahrazují těmi falešnými.

Podvodníci používají razítka taky pro dosvědčení o odčervení zvířat nebo o zdravotních prohlídkách, které se ale nestaly. Existují i případy, kdy je využívají pro vývoz zvířat do zahraničí. A jak proti tomu bojovat? Veterináři radí, aby si lidé při pořizování psa zkontrolovali seznamy všech praktikujících veterinářů – jsou uveřejněné přímo u odborné Komory, dodává Deník.

Právo

Trávit léto na táboře se letos chystá víc dětí než v loňském roce. Zjistil to deník Právo. Jen ve Středočeském kraji je nahlášeno zhruba dvě stě táborů a chystá se na ně přes 21 tisíc dětí, řada z nich už odjela na první turnusy. Podle odhadů hygieniků navíc podobných akcí zřejmě ještě přibude. Konat se ale můžou jen za speciálních podmínek.

Počty malých táborníků se podle informací deníku Právo zvyšují - s výjimkou loňska - každý rok. Pořadatelé táborů navíc oceňují, že se akce můžou konat i přes restrikce kvůli epidemii koronaviru. Kvůli snížení rizika přenosu nákazy na děti čekají různá opatření. Podmínkou pro odjezd na tábor je negativní test, buď PCR, nebo antigenní - ten se ale musí po týdnu zopakovat.

Podle hygieniků by navíc pořadatelé tábora měli děti nabádat k pravidelnému mytí rukou, používání dezinfekce nebo nošení roušek - například při výdeji jídla. Děti by se taky neměly podílet na úklidu společných prostor tábora - tedy třeba kuchyně, umýváren nebo záchodů. A deník Právo ještě dodává, že hygienici budou dodržování opatření pravidelně kontrolovat.