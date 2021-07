Výběr z médií: neukáznění turisté v národních parcích, motivace k očkování i černý trh s cigaretami

Národní parky chtějí řešit situaci s neukázněnými turisty, kteří v chráněné přírodě rozdělávají oheň a nocují. Uvádí to regionální Deník. Pouze necelá třetina firem v Česku má naočkovanou alespoň polovinu zaměstnanců, píší Hospodářské noviny. A deník E15 se věnuje černému trhu s cigaretami - v Česku totiž vznikly nové výrobny. Více ve výběru z médií, který připravil Radiožurnál. Praha 7:14 30. července 2021 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Za nelegální nocování a rozdělávání ohně v národních parcích hrozí pokuta 10 tisíc korun, píše regionální Deník (ilustrační foto) | Zdroj: Profimedia

Deník

Strážci národních parků řeší rostoucí počet neukázněných turistů. Ti v přírodě rozdělávají oheň a stále častěji v parcích také nocují, přestože to je zakázané. Věnuje se tomu páteční regionální Deník. Lidé tím ruší divokou zvěř a strážníkům tvrdí, že chtěli zažít něco neobvyklého. Parky proto vymýšlí, jak situaci vyřešit.

Mluvčí Národního parku Šumava Jan Dvořák řekl, že lidem za to hrozí na místě pokuta až 10 tisíc korun, ve správním řízení i desetinásobně vyšší. V bavorském parku se pokuty pohybují v řádech tisíců korun. Regionální deník také zjistil, že Němci už v parku začali s výstavbou oficiálních nocležišť, kde půjde nocovat zcela legálně.

Hospodářské noviny

Aspoň polovinu zaměstnanců má v Česku naočkovaných zatím jen zhruba 30 procent firem. Hospodářské noviny proto oslovily větší firmy a zjišťovaly u nich, jak motivují své zaměstnance k očkování.

Třeba zaměstnanci stavební firmy Skanska dostávají už od jara volno v den očkování a v případě potřeby i den navíc. Podobně to mají nastavené v mladoboleslavské Škodovce. Tam zaměstnancům nabízí i peněžní benefit 2000 korun.

E15

Češi se dali na padělání cigaret - to je titulek pátečního vydání deníku E15. Podle ní sice v době zavřených hranic nemířilo do Česka tolik pašovaných cigaret jako v předchozích letech, výrobny ale vznikaly přímo na území republiky. Cigarety z nich měly mířit například do Německa nebo Rakouska.

Celníci zabavili v minulém roce skoro 45,5 milionu cigaret, nejvíce za poslední čtyři roky. Podle dat společnosti KPMG se v tuzemsku loni vykouřilo 250 milionů nelegálních cigaret. Ty sem mířily nejčastěji z Ukrajiny nebo Běloruska. I tak ale podíl nelegálních cigaret na celkovém trhu v Česku klesl, a to na necelá dvě procenta. V Evropě ale podle deníku E15 stoupla skoro na osm procent, největší nárůst zaznamenala Francie.

Právo

Cykloturisté by se mohli dočkat nových stezek v atraktivním regionu Posázaví. Koncepci třech hlavních tras už odsouhlasilo vedení Středočeského kraje. S výstavbou stezek mají pomoci především jednotlivé obce. Ty mají zajistit projektovou přípravu i výstavbu, náklady půjdou za krajem, píše páteční Právo.

Nejvíce změn čeká dálkovou páteřní trasu Posázavská. Kromě celkové modernizace půjde také o vybudování několika lávek přes řeku Sázavu a potok Mnichovku.