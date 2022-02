Výběr z médií: rozdělení peněz za Turów, zachytávání a ukládání oxidu uhličitého i zdražení tepla

V českém tisku se ve čtvrtek dočtete, že starostové a Liberecký kraj se společně rozhodnou o tom, jak si rozdělí 844 milionů korun. Peníze dostalo Česko od Polska jako kompenzaci za to, že bude moct pokračovat v těžbě v dole Turów, píše Právo. V Česku se podle deníku E15 rodí koncept prvního komerčního zařízení na zachytávání a ukládání oxidu uhličitého ve střední a východní Evropě. Více se dočtete ve výběru z médií, který sestavil Radiožurnál. Praha 6:45 10. února 2022 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Starostové a Liberecký kraj se společně rozhodnou o tom, jak si rozdělí 844 milionů korun. Peníze dostalo Česko od Polska jako kompenzaci za to, že bude moct pokračovat v těžbě v dole Turów, píše Právo | Foto: René Volfík | Zdroj: iROZHLAS.cz

E15

V Česku se rodí koncept prvního komerčního zařízení na zachytávání a ukládání oxidu uhličitého ve střední a východní Evropě. Píše to čtvrteční deník E15. Dodává, že s tím už má zkušenost třeba Norsko. Ukládání oxidu uhličitého by pro Evropu mohlo být v budoucnu klíčové, aby se dařilo plnit unijní klimatické cíle.

Mf Dnes

Stále více soudních sporů v Česku končí takzvanou dohodou o vině a trestu. Vyplývá to ze statistik, které získala Mf Dnes. Loni dostaly české soudy přes 530 návrhů na uzavření dohod, z toho 310 prošlo. To je čtyřikrát víc než o rok dřív.

Hospodářské noviny

Teplo zdražilo v některých městech skoro na trojnásobek a to kvůli obchodníkům s plynem. To je titulek čtvrtečních Hospodářských novin. Zdražení už od ledna pocítil podle deníku téměř každý, kdo je napojený na teplárenskou síť. K největšímu zdražení přistoupila teplárna v Hrádku nad Nisou. Tam lidé zaplatí za jeden gigajoule tepla 1688 korun. Loni přitom zaplatili jen 632 korun.

Ekonom

Ženy po rodičovské dovolené by měli dostat víc šancí, aby se vrátily do zaměstnání. Všímá si toho týdeník Ekonom. Podle něj by to státu pomohlo, česká ekonomika tím totiž ročně přichází o 18 miliard korun. Matky ale podle týdeníku často při návratu do zaměstnání naráží na mnoho překážek.

Právo

Obce se radí, za co utratí peníze z Turówa. To je titulek čtvrtečního Práva. Starostové z pohraničí a Liberecký kraj se společně rozhodnou o tom, jak si rozdělí v přepočtu zhruba 844 milionů korun. Peníze dostalo Česko koncem minulého týdne od Polska jako kompenzaci za to, že polská strana bude moct pokračovat v těžbě v dole Turów. Na seznamu projektů, které by se z prostředků od Polska mohly financovat, je například vybudování vodovodu v Horním Vítkově u Chrastavy, zvětšení akumulace vodojemu v Chrastavě nebo rekonstrukce úpravny vod v Liberci-Machníně.