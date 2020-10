Výběr z médií: zájem o exotické zájezdy, problémy s distanční výukou nebo piloti bez práce

Aerolinky nemají kvůli pandemii dostatečné využití pro piloti, ti si tak musí najít nové způsoby přivýdělku, píše deník Mf Dnes. Změnám na pracovním trhu se tak věnuje i týdeník Ekonom. Deník E15 se věnuje zájmu o zájezdy do exotických zemí. Hospodářské noviny pak píší o projektech, které mají podpořit školy i rodiny, které se kvůli distanční výuce potýkají s problémy. Více ve výběru z médií, který připravil Radiožurnál. Praha 6:56 29. října 2020 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Spousta aerolinek kvůli pandemii zkracuje pilotům úvazky nebo je zcela propouští (ilustrační foto) | Zdroj: Pixabay

E15

Za teplejším počasím do exotických zemí vyráží letos kvůli koronavirové pandemii jen zlomek Čechů, píše deník E15. Cestovním kancelářím se oproti loňsku zmenšily prodeje zájezdů z někdejších tisíců jen na několik desítek. Lidé se teď nejčastěji vydávají třeba do Dominikánské republiky nebo na Zanzibar - tedy do zemí, ve kterých nepotřebují test na onemocnění covid-19.

Například největší české cestovce Invii klesl odbyt zájezdů do exotických zemí zhruba o 90 procent. Turistům výlety komplikují například vstupní testy na covid-19 nebo karantény. Některé zájemce ale ani případné testování neodrazuje – zhruba 14 procent klientů Invie létá do Egypta. Tuto destinaci vrátil do prodeje i třeba Čedok, dodává list.

Mf Dnes

Čeští piloti si hledají novou práci – kvůli pandemii koronaviru pro ně totiž aerolinky nemají dostatečné využití. To je téma pro deník Mf Dnes. V minulosti přitom dali za profesionální výcvik víc než milion korun. Teď si ale někteří musí vydělávat rozvozem jídla nebo řízením metra.

Aerolinky začaly piloty propouštět už na jaře v první vlně pandemie. Některým nechaly krátké úvazky, které je ale nemůžou uživit a tak se musí poohlížet po dalším zaměstnání. Kvůli slibu aerolinek, že je případně vezmou v budoucnu zpět, se ale bojí si novou práci hledat. Dalším problémem může být ostražitost firem před nabíráním bývalých pilotů, právě kvůli absenci dlouhodobého úvazku, dodává Mf Dnes.

Deník N

Vládní opatření proti koronaviru musí být přísnější. Myslí si to lékaři a vědci, které oslovil Deník N. Podle nich totiž nejnovější nařízení nebudou mít na vývoj pandemie větší vliv. Oslovení odborníci tak doporučují například dočasný úplný zákaz vycházení nebo zákaz prodeje alkoholu.

Například podle prezidenta České lékařské komory Milana Kubka hrozí Česku skutečný lockdown, který způsobí prudký nárůst nakažených a může se tím zhroutit i kritická infrastruktura státu. Zavřít by se tak podle Kubka měly hlavně velké průmyslové podniky.

Hospodářské noviny

Ministerstvo školství poslalo školám víc než miliardu korun na nákup vybavení pro dálkovou výuku. Hospodářské noviny ale upozorňují, že řada škol zatím nestihla zařízení pořídit a někde jim ani peníze nestačí. Školy se proto můžou obrátit na různé projekty, které pomáhají i samotným rodinám.

V Česku začala fungovat i řada projektů, které chtějí online výuku zprostředkovat pro co nejvíc dětí. Notebooky půjčuje například organizace Člověk v tísni, která zároveň nabízí i doučování. O počítače si můžou školy požádat i třeba přes web Českého Červeného kříže Darujnotebook.cz, popisují Hospodářské noviny.

Ekonom

Český pracovní trh se začíná měnit, všímá si týdeník Ekonom. Ovlivňuje ho rozvoj digitálních technologií a do hry se dostává i postupné nahrazování lidí automatickými stroji a umělou inteligencí. Do proměny trhu teď navíc zasáhla pandemie koronaviru – řada oborů kvůli ní nejspíš zanikne, některé se ale zvládnou přizpůsobit.

Týdeník tak odhaduje, jaké nové profese by v příštím desetiletí mohly vzniknout – podle expertů by jich mohlo přibýt víc než sto. Lidé by se například mohli začít uplatňovat jako poradci pro domácí roboty, kteří by uměli poradit s výběrem ideálního pomocníka třeba do domácnosti. Podle odhadů expertů budou potřeba taky chirurgové na dálku.

Lidové noviny

Na trhu začínají chybět nejžádanější typy zimních pneumatik, informují Lidové noviny. Část prodejců totiž hlásí výpadky ve výrobě, a to kvůli pandemii koronaviru. Firmy tak nemohly pneumatiky vyrobit v dostatečném množství.

Podle zástupců pneumatikářských firem se ale lidé nemusí bát, že by museli jezdit autem bez zimního obutí – vždy se dá najít nějaká alternativa. Vybrat si můžou například jinou značku anebo pneumatiku ve stejném rozměru ale s jiným rychlostním indexem. Řešením můžou být také celoroční pneumatiky, dodávají Lidové noviny.

Právo

Letošní nákupy vánočních dárků budou lidé v době přísných vládních nařízení řešit hlavně online. Z průzkumu společnosti Acomware to zjistil deník Právo. Kvůli obavám z nákazy koronavirem navíc dají přednost jejich přímému doručování domů – místo toho, aby si je sami vyzvedli v obchodech.