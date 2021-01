Výběr z médií: ubývání učitelů, testování na covid-19 v továrnách i pozůstatky symbolů socialismu

V českém školství bude až do roku 2035 výrazně ubývat učitelů. Tématu ve věnuje týdeník Hrot. Vláda už měsíce otálí s plány, jak motivovat firmy k testování zaměstnanců na koronavirus. Upozorňuje na to Deník N. A i po více než třiceti letech od pádu socialismu můžou lidé na veřejných místech stále narazit na jeho symboly, píše Denik. Více ve výběrů z médií, který připravil Radiožurnál. Praha 7:23 18. ledna 2021 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Sehnat kvalifikované učitele je problémem pro 66 procent škol, píše týdeník Hrot | Foto: Michaela Danelová | Zdroj: iROZHLAS.cz

E15

České kampeličky zažily špatný rok, dočtete se v deníku E15. Od ledna do září totiž zaznamenaly druhý nejhorší výsledek v historii družstevních záložen - prodělaly 98 milionů korun. Pro celý sektor to znamená ztrátu už pátým rokem v řadě, dodává list.

Celková ztráta devíti spořitelních družstev, které v Česku působí, vychází za prvních devět měsíců loňského roku zhruba na trojnásobek oproti stejnému období předchozího roku. Ztráty měly kampeličky už před epidemií koronaviru. Ta problémy podle deníku E15 prohloubila i kvůli pádu úrokových sazeb, se kterými se záložny nedokázaly popasovat.

Hrot

Až do roku 2035 bude podle ministerstva školství výrazně ubývat učitelů. Podle šetření resortu bude školám do pěti let chybět 12 000 úvazků. Téma pro týdeník Hrot. Sehnat kvalifikované učitele má už teď problém 66 procent škol. Pomoct by mohla novela zákona o pedagogických pracovnících, která je teď ve sněmovně.

Novela by měla na druhé stupně základních škol a taky na střední a odborné školy pustit i absolventy nepedagogických oborů vysokých škol. Ředitelé by jim mohli uznat odbornou kvalifikaci, tu pedagogickou by si doplnili po třech letech.

Mf Dnes

Čeští vědci zkoušejí výrobu vodíku z větrné nebo solární energie. Výzkumný projekt Chemické fakulty Vysokého učení technického popisuje deník Mf Dnes. Technologie by mohla vyřešit problém, kdy elektrárny kvůli počasí dodávají víc energie, než dokáže síť pojmout.

Brněnští vědci proto navrhují přebytkovou energii využít na výrobu vodíku za pomoci elektrolýzy, na kterou je kvůli ztrátám potřeba značné množství elektřiny. Vyrobený vodík by se pak mohl přimíchávat k zemnímu plynu, a tím by se snížily dopady spalování a těžby plynu na klima, dodává Mf Dnes.

Deník N

Vláda už měsíce otálí s plány, jak motivovat firmy k testování zaměstnanců na koronavirus. Upozorňuje na to Deník N. Vládní restrikce se průmyslovým provozům a výrobě i ve druhé vlně epidemie vyhnuly. Vláda se přitom obává, že by v továrních halách a skladech mohla vznikat další ohniska nákazy.

Motivace firem k testování a spolupráci při trasování byly podle Deníku N hlavním tématem úterního zasedání Národní ekonomické rady vlády. Její členové kabinet za dosavadní zdlouhavý proces kritizují. Mimo záznam navíc poukazují na to, že ministerstvo zdravotnictví si riziko nákazy dostatečně nepřipouští, uvádí Deník N.

Deník

I po více než třiceti letech od pádu socialismu můžou na veřejných místech stále narazit na jeho symboly. Tématu se věnuje regionální Deník. Jde třeba o sochy komunistických komunistických politiků. Valná většina připomínek bývalého režimu ale už z ulic a náměstí zmizela.

Jeden z pozůstatků socialismu visí například na fasádě Krajského úřadu v Ústí nad Labem. Na bývalém sídle krajského komunistického výboru je v travertinovém obkladu zasazený monumentální srp zkřížený s kladivem. V současnosti ho zakrývá velkorozměrná reklamní plachta.

Hospodářské noviny

Některé české firmy narážejí na evropský limit covidové pomoci. Ten je kvůli rovným podmínkám hospodářské soutěže pro celou Evropskou unii 800 tisíc eur, tedy asi 21 milionů korun. V Česku s ním můžou mít podle Hospodářských novin potíže desítky až stovky firem. Česko proto lobbuje za jeho zvýšení.

Evropský strop tak trápí hlavně větší společností, které počítají koronavirové ztráty na desítky až stovky milionů korun a dvacetimilionová záplata je pro ně jen částečnou útěchou. O zvýšení limity na dvojnásobek s Evropskou unií společně s Českem jedná i Německo, Dánsko a Rakousko, potvrdil Hospodářským novinám ministr průmyslu a obchodu Karel Havlíček (za ANO).

Právo

Některá květinářství kvůli nárůstu zemřelých nestíhají vázat smuteční věnce, dozvíte se z deníku Právo. Leden bývá pro květinářství běžně nejslabší doba. Letos ale mají v některých regionech ´podle místopředsedkyně Svazu květinářů a floristů Kláry Franc Vavříkové nebývale víc práce.