Výběr z médií: doplnění chybějícího učiva, letecká přeprava zdravotnického materiálu i plastická chirurgie

V českém tisku se ve čtvrtek dočtete, že tři čtvrtiny rodičů chtějí, aby školy během září doplnili dětem chybějící učivo. Přiklání se k tomu i oslovení učitelé a ministerstvo školství, píše Mf Dnes. Tří bývalí čeští piloti založili podle Hospodářských novin firmu na leteckou přepravu zdravotnického materiálu a zboží z e‑shopů. Více se dočtete ve výběru z médií, který sestavil Radiožurnál. Praha 6:54 13. května 2021

Mf Dnes

75 procent rodičů chce, aby školy během září doplnili dětem chybějící učivo. Přiklání se k tomu i oslovení učitelé a ministerstvo školství. Většina rodičů se domnívá, že se toho jejich dítě během letošního školního roku naučilo méně než při běžné prezenční výuce, píše Mf Dnes.

Regionální Deník

Známá česká kožešnická firma Kara nekončí. Informuje o tom regionální Deník. Přestože byla Kara na pokraji zániku, v nejbližších dnech chce otevřít prodejny v obchodních centrech po celé republice. Z insolvence ji vytáhl dlouholetý majitel a ředitel Zdeněk Rinth.

Hospodářské noviny

Tří bývalí čeští piloti založili firmu na leteckou přepravu zdravotnického materiálu a zboží z e‑shopů. Všímají si toho Hospodářské noviny. Nápad dostali potom, co se v době pandemie zrušily v Evropě tisíce letů a zaměstnanci v letectví přišli o práci. Nová česká firma Flex Air Cargo se chce zaměřit na přepravu zboží na tuzemský trh. Běžně by velkou část nákladu přepravily dopravní letadla ve volných prostorech vedle zavazadel cestujících. S pandemií koronaviru a rušením letů ale tato možnost zmizela.

Ekonom

Pandemie přivedla k plastickým chirurgům nové zákazníky. Dočtete se to v týdeníku Ekonom. Lidé chodí hlavně na plastiky obličejů. Například kvůli pracovním videohovorům. A to nejen v Česku, ale v celém světě. Někde počty zákroků rostou i v desítkách procent. Pro plastiku se rozhodlo víc pacientů například proto, že dny nebo týdny potřebné k zotavení tráví doma. Nemusí tak okolí nic vysvětlovat. Doma je navíc menší riziko zanesení infekcí do ran po invazivním zákroku.