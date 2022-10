Výběr z médií: ukrajinské firmy v Česku, chybějící paxlovid a více trestně stíhaných vězeňských dozorců

V českém tisku se v úterý dočtete, že některé ukrajinské firmy se přesunuly do Česka, píše deník E15. Lék proti covidu-19 paxlovid zatím není podle Deníku N dostupný ve většině lékáren v Česku. A v Česku přibývá trestně stíhaných dozorců, upozorňují Hospodářské noviny. Více se dočtete ve výběru z médií, který sestavil Radiožurnál. Praha 6:56 4. října 2022 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Lék proti covidu-19 paxlovid od firmy Pfizer | Zdroj: Profimedia

E15

Některé ukrajinské IT firmy se kvůli ruské invazi přesunuly do Česka. Všímá si toho ekonomický deník E15. Patří mezi ně společnost vytvářející software pro internetové sázky nebo herní studio. Pokud v Česku zůstanou, můžou v budoucnu vytvořit až stovky pracovních míst.

Deník N

Lék proti covidu-19 paxlovid zatím není dostupný ve většině nemocničních lékáren v Česku. Upozorňuje na to Deník N. Problém je podle oslovených lékáren hlavně v obchodních podmínkách, které stanovila firma Pfizer. Ministr zdravotnictví Vlastimil Válek z TOP 09 přitom na začátku září řekl, že lék bude dostupný do dvou týdnů.

Mf Dnes

Ministerstvo spravedlnosti připravuje změnu pravidel při domovních prohlídkách u advokátů. Tématu se věnuje Mf Dnes. Nově by tak při určování, jestli si policie může dokumenty odnést, nebo ne, měl asistovat přímo soudce. Česká advokátní komora ale s chystanou změnou nesouhlasí.

Lidové noviny

V Česku přibývá trestně stíhaných dozorců. Píšou o tom Lidové noviny s odkazem na statistiku vězeňské služby. Souvisí to třeba s rostoucí agresivitou vězňů nebo s větším počtem mladších dozorců, kteří krizové situace hůř zvládají. Roli podle deníku může hrát i to, že zaměstnanci ve věznicích jsou kvůli podstavu častěji přepracovaní.

Hospodářské noviny

Banky aktuálně nabízejí nejvýhodněji hypotéky s fixací na tři až pět let. Vyplývá to z průzkumu hypotečního trhu, který sestavily Hospodářské noviny. Nejvíc hypoték banky poskytují na 80 procent hodnoty nemovitosti. Zájem o hypotéky v Česku poklesl - a to hlavně kvůli vysokým úrokovým sazbám.

Právo

Na krizové linky pro seniory se obrací stále víc klientů, informuje deník Právo. Lidé nad 60 let mají často kvůli vysokým účtům za energie obavy o budoucnost. Podle deníku ale nechtějí zažádat o státní podporu. Kromě depresí nebo úzkostí se zvyšuje taky počet seniorů, kteří krizové situace řeší alkoholem.