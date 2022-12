Výběr z médií: umělá inteligence pomáhá neplýtvat jídlem, firmy na TikToku a rizika povánočních slev

V boji proti plýtvání jídlem pomáhá obchodům i umělá inteligence, píše Mf Dnes. Obchody rozjely povánoční výprodeje, některé z nich nabízejí až 50procentní slevy, to je téma pro deník Právo. Lidé by si ale při svátečních nákupech měli dávat pozor. A co očekávají české nemocnice v příštím roce? Tím se zabývají Lidové noviny. Více se dočtete ve výběru z médií, který sestavil Radiožurnál. Praha 7:45 28. prosince 2022 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít V boji proti plýtvání jídlem pomáhá obchodům i umělá inteligence (ilustrační foto) | Foto: Mathieu Thomasset / Hans Lucas | Zdroj: Reuters

Deník

Češi dohánějí Západ - aspoň co se týká konzumace alkoholu. Jeho zdražování řeší takzvaným předpíjením. Aby ušetřili, do nálady se dostanou už doma a teprve potom vyrážejí do společnosti. Tématu se věnuje Deník. Ceny alkoholu i míchaných nápojů se zvedly i o desítky procent. Trend předpíjení přiznávají i samotní barmani.

Mf Dnes

V boji proti plýtvání jídlem pomáhá obchodům i umělá inteligence, píše Mf Dnes. Speciální software sleduje množství zboží na prodejně tak, aby ho nebylo ani moc, ani málo, a podle toho objednává další. Téměř nic z toho, co si lidé nekoupí, tak nepřijde nazmar. Sleduje i konkurenci a učí se od ní. Když nějaké zboží zlevní v jiném řetězci, zlevní ho automaticky také.

Nakreslí profilovku, napíše esej. Má umělá inteligence nějaké háčky? Číst článek

Hospodářské noviny

České firmy míří ve velkém na Tiktok. Skrze krátká a úderná videa se tam snaží zaujmout hlavně mladé zákazníky, píšou Hospodářské noviny. A upozorňují, že Tiktok už ale dávno není sociální sítí jenom pro nejmladší generaci. Běžně tam totiž vzniká obsah, který sledují i 30letí. V Česku má Tiktok téměř dva miliony uživatelů.

Lidové noviny

Co očekávají české nemocnice v příštím roce? Tuto otázku položili redaktoři Lidových novin v několika tuzemských zdravotnických ústavech. Třeba pražská Fakultní nemocnice v Motole začne budovat úplně nové Onkocentrum a Simulační centrum, dokončené by měly být v roce 2026. Změny čekají i Krajskou nemocnici Tomáše Bati ve Zlíně. Investují třeba do nových přístrojů na onkologii, chirurgii nebo biochemii a nových operačních stolů.

Právo

Obchody rozjely povánoční výprodeje, některé z nich nabízejí až 50procentní slevy. Lidé by si ale při svátečních nákupech měli dávat pozor na falešné slevy, podvodné e-shopy a taky na pravidla vracení nevhodných vánočních dárků. Upozorňuje na to středeční vydání deníku Právo.