Výběr z médií: umělá inteligence ověří podpis, přibývá znásilnění dětí i problémy se Sberbank

V českém tisku se ve čtvrtek dočtete, že umělá inteligence odhalí falešný podpis. Počítačový program připravují vývojáři z Brna, píše deník Právo. Případů znásilnění dětí přibývá. V letošním roce jich policie do listopadu řešila téměř 1500, upozorňuje regionální Deník. Více se dočtete ve výběru z médií, který sestavil Radiožurnál. Praha 7:08 15. prosince 2022

Speciální software by mohl v budoucnu kriminalistům pomáhat s identifikací autorů výhružných vzkazů (ilustrační foto) | Foto: Free-Photos/CC0 Creative Commons | Zdroj: Pixabay

Regionální Deník

Případů znásilnění dětí přibývá. Všímá si toho regionální Deník. Policisté letos do listopadu řešili téměř 1500 případů mravnostních trestných činů. To je o téměř 200 víc než loni. Oběti u soudu ale často nedostávají dostatečná odškodnění.

Jednáme o zavedení registru delikventů. Má chránit děti před sexuálním násilím, přibližuje poslankyně Číst článek

Hospodářské noviny

Čekací doba na nová auta se postupně zkracuje. To je téma Hospodářských novin. Situace v automobilkách se zlepšuje a výroba už nestojí. Zároveň ale klesá poptávka domácností. Lidé kvůli vysoké inflaci začínají šetřit a nákup auta si tak rozmýšlí.

Mf Dnes

Vánoční dárky nabízejí i zoologické zahrady. Dočtete se to v Mf Dnes. Zoo nabízejí třeba symbolickou adopci zvířat, nákup krmení nebo různé suvenýry a hračky. Při obdarování blízkých tak lidé zároveň podpoří činnost zahrad. Někde si navíc zájemci můžou zakoupit i nejrůznější zážitky. Pražská zoo takhle nabízí snídani s luskouny nebo celodenní péči o hrochy, žirafy nebo šelmy.

Sberbank může prodat úvěry České spořitelně. Podpis smlouvy povolil pražský městský soud Číst článek

E15

Prodej úvěrů české pobočky Sberbank můžou i přes získaná povolení insolvenčního soudu zbrzdit další komplikace. Píše o tom deník E15. Někteří věřitelé se totiž kvůli dosavadnímu průběhu konkurzu odvolali k pražskému vrchnímu soudu. Problém mají velké firmy českých miliardářů i některé obce. Insolvenční správkyně přitom dopředu varovala, že jednou z podmínek převzetí aktiv Sberbank Českou spořitelnou je, že se nepovedou žádná soudní řízení. Šance na úplné zrušení transakce je ale minimální.

Právo

Umělá inteligence odhalí falešný podpis. Tak zní titulek čtvrtečního Práva. Speciální software by mohl v budoucnu kriminalistům pomáhat taky s identifikací autorů výhružných vzkazů. Počítačový program připravují vývojáři z brněnského Vysokého učení technického. Současná verze už dokáže rozpoznat přesný druh tuhy nebo inkoustu, kterým byla listina podepsaná. Do tří let by měl systém umět ještě víc.