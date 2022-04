Výběr z médií: Konec firem napojených na Putina, špatná sezóna pro hotely a chov domácích zvířat

V českém tisku se na začátku týdne dočtete třeba o chystaných sankcích na firmy, které jsou v Česku napojené na Rusko a Bělorusko. Píše o tom deník E15. Ten se věnuje i reakci českého bankovního trhu na uprchlickou krizi. Hospodářské noviny se zase zaměřují na problémy českých hoteliérů, které čeká zřejmě i letos špatná sezóna. A zvýšený zájem o chov domácích zvířat zase popisuje týdeník Hrot. Více ve výběru z médií Radiožurnálu. Praha 7:10 11. dubna 2022 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Češi začínají opět více chovat domácí zvířata. Může za to třeba i rostoucí cena potravin, popisuje týdeník Hrot | Foto: René Volfík | Zdroj: iROZHLAS.cz

E15

Firmy napojené na Vladimira Putina v Česku skončí. Takový je název článku z pondělního deníku E15. Vláda totiž chystá sankční zákony právě proti firmám i lidem napojeným na režim ruského prezidenta. Předložit je plánuje do půl roku.

Česko je jednou z mála zemí Evropské unie, které zatím podobná pravidla nezavedly. Podle současných plánů by se nově například firmy s vazbami na Rusko a Bělorusko neměly dostat k veřejným finančním prostředkům. Jednou z variant je taky zablokování nemovitostí nebo dokonce i jejich vyvlastnění. Plány popsal deníku ministr financí Zbyněk Stanjura z ODS. Jeho resort pracuje taky na plánu, který by omezil možnosti exportu pro firmy s ruskými vlastníky.

Deník E15 se také věnuje rekaci českého bankovního sektoru na uprchlickou krizi. Na trhu jsou totiž desítky tisíc potenciálních klientů, kteří utekli před ruskou invazí na Ukrajině. Banky proto například prodlužují otevírací dobu a novým zákazníkům nabízí mnoho bonusů.

Hospodářské noviny

České hoteliéry a restauratéry nejspíš čeká třetí špatná sezona bez části zahraničních turistů. Předpovídají to aspoň Hospodářské noviny. Deník upozorňuje na to, že kvůli ruské invazi na Ukrajinu například přijede méně Rusů. Nahradit by je ale mohli Češi, kteří z finančních důvodů odloží dovolenou v zahraničí. Do Česka mířilo ročně běžně přes deseti milionů turistů ze zahraničí. Loni to bylo hlavně kvůli covidu jen zhruba 2 a půl milionu. Nedostatkem klientely trpí hlavně Praha, Český Krumlov nebo Karlovy Vary.

Hrot

Podle týdeníku Hrot Češi začínají znovu chovat drůbež nebo králíky, aby nebyli závislí na zdražujících potravinách. Loni tak například v Česku přibylo o skoro 3 miliony kusů drůbeže víc než o rok dřív. Výhodu lidé vidí také v tom, že ví co jedí. Že jde skutečně o rostoucí trend potvrzuje předseda Ústředního výkonného výboru Českého svazu chovatelů Ondřej Matouš. Podle něj se pro takovou variantu lidé rozhodují čím dál víc nejen kvůli cenám, ale taky proto, že myslí víc na přírodu a ekologii.

Právo

Léky na kardiovaskulární onemocnění, jako je třeba vysoký tlak nebo vysoká hladina cholesterolu, užívá více než milion lidí v Česku. Píše to pondělní deník Právo. Protože je ale takové onemocnění fyzicky nebolí, často léky neužívají řádně. Průzkum mezi pacienty s takovými problémy zpracovala v rámci projektu Srdce v hlavě agentura STEM/MARK. Výsledky ukazují, že si lék čas od času nevezme až 44 procent pacientů, 8 procent lidí je pak takto nezodpovědných často. Nejčastěji zapomínají lidé mladší pětačtyřiceti let, naopak nemocní starší pětašedesáti let skoro nezapomínají. Přitom špatně užívaná medikace může časem zapříčinit infarkt nebo mrtvici.