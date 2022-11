Výběr z médií: práce při studiu, zkrácení rodičovské dovolené nebo těžba surovin ve vesmíru

Ve čtvrtečním tisku se dočtete, že Češi pracují při studiu nejvíc v Evropě, upozorňují Hospodářské noviny. Právo pak informuje, že by vláda mohla zkrátit rodičovskou dovolenou. Deník E15 píše, že brněnská technologická společnost Codasip dalšího mezinárodního zákazníka z oblasti polovodičů. A podle týdeníku Ekonom dostává těžba surovin ve vesmíru reálné obrysy. Více ve výběru z médií, který sestavil Radiožurnál. Praha 7:28 10. listopadu 2022 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Jen osm procent českých vysokoškoláků se plně věnuje studiu (ilustrační foto) | Zdroj: Profimedia

Hospodářské noviny

Češi pracují při studiu nejvíc v Evropě. To je titulek Hospodářských novin. Jen osm procent českých vysokoškoláků se plně věnuje studiu. Ostatní si vedle školy ještě přivydělávají. To má vliv taky na to, že Češi podle statistik studují dlouho. Absolventi pak nastupují později na pracovní trh – a tím stát přichází o peníze, které by vybral na daních.

V Česku je nyní zhruba 300 tisíc vysokoškolských studentů. Z nich pracuje 92 procent, jak ukazují statistiky projektu Eurostudent, který zahrnuje data 25 zemí.

Právo

Vláda by mohla zkrátit rodičovskou dovolenou. Píše to deník Právo. Poprvé to připustil ministr financí Zbyněk Stanjura (ODS). Vedle zrušení některých daňových výjimek a dalších změn by to podle něj mohlo být jedno z opatření, které by vedlo k snížení deficitu. Vláda chce soubor změn představit v první polovině příštího roku.

E15

Brněnská technologická společnost Codasip získala dalšího mezinárodního zákazníka z oblasti polovodičů. Píše o tom deník E15. Své procesory, které se stanou součástí pokročilých čipů schopných zpracovávat virtuální a rozšířenou realitu, začíná dodávat jihokorejské společnosti SiliconArts.

Ekonom

Těžba surovin ve vesmíru dostává reálné obrysy. Takový je titulek týdeníku Ekonom. A do plánů na využití surovinového bohatství vesmíru se zapojují taky České firmy. Donedávna futuristické představy o dolech na Měsíci nebo asteroidech teď začínají být realitou díky rozvoji nových technologií – a to zejména robotizace a umělé inteligence, vysvětluje týdeník Ekonom.

Mf Dnes

Před úřady čekají dlouhé hodiny lidi, kteří si přišli požádat o dávky. Úředníci nestíhají jejich žádosti odbavit. Upozorňuje na to Mf Dnes. Pro dávky si chodí čím dál víc lidí a úřadům navíc chybí zaměstnanci. Z celkových 12 tisíc míst mají 4 procenta neobsazená. Jen v Praze jim dlouhodobě chybí 70 úředníků.