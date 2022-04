Výběr z médií: uranové haldy na stavbu dálnice, zájem o zařízení z ČVUT i okradení turisté

V českém tisku se v pátek dočtete, že kamení z uranových hald se využije při stavbě dálnice D4 mezi Příbramí a Pískem. Hlušina prošla potřebnými zkouškami a splňuje všechny limity, píše Právo. Speciální technologie k získávání vody ze vzduchu získala na Expu v Dubaji cenu za nejlepší inovaci. A podle deníku E15 její autoři z pražského ČVUT jsou teď proto zavaleni objednávkami. Více si přečtěte ve výběru z médií, který sestavil Radiožurnál. Praha 7:02 29. dubna 2022 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Kamení z uranových hald se využije při stavbě dálnice D4 mezi Příbramí a Pískem. Hlušina ale prošla potřebnými zkouškami a splňuje všechny limity, píše Právo (ilustrační foto) | Foto: Martin Veselý / Mafra | Zdroj: Profimedia

Regionální Deník

Z českých učitelů jsou úspěšní youtubeři, píše páteční regionální Deník. Na platformu se vyučující přesunovali kvůli epidemii koronaviru. Do škol už se kantoři sice vrátili, někteří ale kromě toho po pracovní době stále přidávají videa na internet. A doučují tak i desítky tisíc posluchačů.

E15

Speciální technologie k získávání vody ze vzduchu S.A.W.E.R. získala na Expu v Dubaji cenu za nejlepší inovaci. A její autoři z pražského ČVUT jsou teď proto zavaleni objednávkami. Věnuje se tomu páteční deník E15. K tomu, aby je ale mohli začít přijímat, potřebují společnost, která by zařízení začala vyrábět sériově.

Lidové noviny

Přibývá okradených turistů nebo vyloupených hotelových pokojů. To je článek Lidových novin. Počty trestných činů v Česku se totiž po dvou letech poznamenaných epidemií koronaviru dostaly na úroveň předchozích roků. A krádeží přibývá, protože se do českých měst vracejí i turisté.

Hospodářské noviny

Kvůli zápisům do mateřských a základních škol přehlašují rodiče bydliště svých dětí k příbuzným nebo dokonce na úřady. Tématu se věnuje páteční vydání Hospodářských novin. Děti, které v dané spádové oblasti skutečně bydlí, tak ale kvůli nedostatku kapacit mohou při zápisu přijít o místa.

Mf Dnes

Drahý plyn zdražuje zemědělcům hnojiva, píše Mf Dnes. Výrobce teď stojí už trojnásobek co loni, jeho zdražení se přitom do celkových cen hnojiv ještě nepromítlo úplně. Zemědělci na něj zareagovali snižováním dávkování hnojiv. To se ale může projevit na nižších výnosech plodin.

Právo

Kamení z uranových hald se využije při stavbě dálnice D4 mezi Příbramí a Pískem. Informuje o tom páteční Právo. Hlušina, která v regionu zbyla po těžbě radioaktivního kovu, ale prošla potřebnými zkouškami na ekotoxicitu a splňuje všechny nutné limity.