Výběr z médií: úrokové sazby by ještě mohly růst, VZP chce proplácet vyléčení a notáři zdražují

V českém tisku se ve středu dočtete, že úrokové sazby by ještě mohly růst - ze současných sedmi až na devět procent. V rozhovoru pro deník E15 to řekla radní České národní banky Karina Kubelková. VZP chce začít nemocnicím proplácet vyléčení, ne léčbu. Jak velkou změnu by to znamenalo, popisují Hospodářské noviny. Více se dočtete ve výběru z médií, který sestavil Radiožurnál. Praha 6:25 14. prosince 2022

Lidové noviny

Pivo Pražačka předběhlo v exportu do Ruska Plzeňský Prazdroj i Budějovický Budvar. Píšou o tom Lidové noviny, které vycházejí z dat Federální celní správy Ruské federace. Pražačku vyrábí Tradiční pivovar v Rakovníku, který už delší dobu vlastní majitelé z Ruska. V Česku je známý hlavně značkou Bakalář.

Regionální Deník

Notáři zdraží - v případě velkého dědictví až dvojnásobně. Všímá si toho regionální Deník. Změny se ale budou týkat jen případů, které hodnotou majetku přesahují 20 milionů korun. Odměny notářů za běžná pozůstalostní řízení se měnit nemají. Doteď si notáři za dědické řízení mohli naúčtovat nanejvýš 41 500 korun, navíc se platila ještě daň z přidané hodnoty. Po úpravě by výše odměny mohla dosáhnout až 86 500 korun plus DPH.

E15

Úrokové sazby by ještě mohly růst - ze současných sedmi až na devět procent. V rozhovoru pro deník E15 to řekla radní České národní banky Karina Kubelková. Banka by k tomu přistoupila v případě, že by začaly prudce růst mzdy. V takovém případě by se totiž Česku nemuselo dařit krotit současnou vysokou inflaci. Ta je teď podle radní ve svém vrcholu a v příštím roce bude postupně klesat. Příští podzim už by pak mohla být dokonce jednociferná.

Hospodářské noviny

VZP chce začít nemocnicím proplácet vyléčení, ne léčbu. Jak velkou změnu by to znamenalo, popisují Hospodářské noviny. Systém by měl motivovat nemocnice, aby dělaly zejména zákroky, které umí, a taky léčily rychleji. Menší nemocnice se ale bojí, že péče mimo Prahu nebude dostupná.

Mf Dnes

Koupit si dnes levné běžky může být problém. Lidé je totiž pomalu skupují, dozvíte se v Mf Dnes. V nejlevnějších cenových kategoriích do čtyř tisíc i s vázáním jsou zásoby téměř vyprodané. Zčásti za to může výpadek výroby na Ukrajině, zčásti opožděné dodávky materiálů z Asie.