Výběr z médií: investování úspor, prázdné Adršpašské skály i zveřejňování fotek dětí na sociálních sítích

V českém tisku se v pondělí dočtete, že Češi stále víc svých úspor investují. Zájem o investování roste dlouhodobě, během pandemie koronaviru ale vzrostl ještě výrazněji, píše deník E15. Nejen pandemie koronaviru, ale i nový rezervační systém může podle Práva za to, že v Adršpašských skalách nejsou téměř žádní lidé. Více se dočtete ve výběru z médií, který sestavil Radiožurnál. Praha 7:01 26. dubna 2021

E15

Češi stále víc svých úspor investují. To je tématem pondělního deníku E15. Zájem o investování roste dlouhodobě, během pandemie koronaviru ale vzrostl ještě výrazněji. Díky internetu a sociálním sítím se o investování začínají víc zajímat i mladí lidé. Nejvýznamnější skupinu tvoří investoři mezi 25 a 35 lety.

Mf Dnes

Na českých silnicích se po dlouhé zimě vytvořilo víc děr a výmolů. Informuje o tom Mf Dnes. Podle expertů může za poškozené silnice taky jejich různá kvalita. Životnost asfaltového povrchu by měla platit 15 let. Výmoly se ale objevují i na zánovních silnicích, které mnohdy nejsou starší pěti let. Ředitelství silnic a dálnic eviduje reklamace u několika desítek staveb.

Právo

Nejen pandemie koronaviru, ale i nový rezervační systém může za to, že v Adršpašských skalách nejsou téměř žádní lidé. Tématem se zabývá pondělní Právo. Do skalního města se nově nedostane nikdo bez zakoupené vstupenky a bez předchozí online rezervace. Díky včasné rezervaci a nákupu vstupenky lidé přitom zaplatí míň, než koupí vstupného přímo na pokladně.

Respekt

Na sociálních sítích přibývá rodičů, kteří zveřejňují fotky svých dětí. Tématu se věnuje týdeník Respekt. Potomci o svých zveřejněných fotkách často nevědí, nebo jejich vystavení nemůžou odsouhlasit. Sdílení snímků ale přináší i rizika, jako například krádež identity, zneužití dětských snímků nebo kyberšikanu.