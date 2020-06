Výběr z médií: vracení peněz z dotačních programů, rychlejší testy na koronavirus a prázdné kostely

V úterním výběru z médií se dočtete, že českým mlékařům hrozí, že budou vracet přes 80 milionů korun z dotačních programů. Informuje o tom deník E15. Češi podle Hospodářských novin přišli na způsob, jak zrychlit testování na koronavirus. A pražské arcibiskupství řeší, jak naložit s prázdnými kostely, píše Deník N. Více se dočtete ve výběru z médií, který sestavil Radiožurnál. Praha 7:31 30. června 2020 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Ilustrační foto | Foto: Michaela Danelová | Zdroj: Český rozhlas

E15

Českým mlékařům hrozí, že budou vracet přes 80 milionů korun z dotačních programů. S takovým zjištěním přichází úterní deník E15. Českomoravský svaz mlékárenský si totiž na propagaci českých výrobků na Ukrajině a v Rusku najal belgickou firmu Agropromotion. Její majitelku ale už v několika evropských zemí obvinili ze zneužití veřejných peněz.

Případem se podle mluvčí Státního zemědělského intervenčního fondu Lenky Rezkové zabývá Národní centrála proti organizovanému zločinu. Předseda mlékárenského svazu Jiří Kopáček deníku řekl, že se odvolali k ministerstvu zemědělství.

Deník N

Pražské arcibiskupství řeší, jak naložit s prázdnými kostely, do kterých nechodí věřící. Deník N se vydal na Rakovnicko, kde byl při posledním sčítání lidu v roce 2010 jeden z nejnižších počtů věřících v českých regionech. Kostely tam proto chátrají. Arcibiskupství zvažuje, že by kostely prodalo, nebo převedlo na obce. Církevní stavby by tak mohly nadále sloužit ke mši, ale také by se tam mohly odehrávat kulturní události pro místní obyvatele.

Deník

Jak před dovolenou vybrat vhodnou dětskou autosedačku? Takovou otázku si klade úterní vydání Deníku. Noviny připomínají, že děti bez autosedačky umírají při dopravní nehodě sedmkrát častěji než děti v autosedačce. Kromě důležitých parametrů - tedy váhy a výšky dítěte - je dobré zjistit, jak si autosedačka vedla i při simulované dopravní nehodě.

ONLINE: V pondělí přibylo v Česku 202 nakažených koronavirem. Denní nárůst po dvou dnech klesl Číst článek

Hospodářské noviny

Čeští odborníci přišli na způsob, jak zrychlit testování na přítomnost nového koronaviru. Hospodářské noviny popisují, že vědci naučili univerzální přístroj z laboratoře, aby analyzoval až 384 vzorků najednou. Toto řešení už výzkumníci klinicky ověřili ve spolupráci s pražskou Nemocnicí Na Bulovce a chtějí je instalovat i v zahraničí. Odborníci navíc plánují, že by k testování mohli použít i vzorky ze slin.

Právo

Deník Právo se věnuje zákeřné infekční nemoci: meningokokové meningitidě. Ta nejčastěji napadá mladé lidi a nejrizikovější jsou hromadné akce. Noviny připomínají, že nejlepší prevencí je očkování.