Výběr z médií: pražský problém s hybridy, obtěžující hluk a důchodová beznaděj

E15

Česká důchodová beznaděj trvá, to je titulek deníku E15. Píše mimo jiné o tom, že stát sice každoročně zvyšuje dávky důchodového pojištění, systémové změny ale stále nepřicházejí. Podle deníku tak stále víc hrozí, že český penzijní systém se stane neudržitelným.

Deník N

Hybridy v Praze parkovaly zadarmo, i když nebylo jasné, jak moc jsou ekologické. Téma Deníku N. Pražský magistrát tak mohl narušit hospodářskou soutěž. Hrozí mu za to pokuta až 10 milionů korun. Celý případ nyní vyšetřuje Úřad pro ochranu hospodářské soutěže.

Mf Dnes

Fluorované plyny se dnes běžně používají v klimatizacích, ledničkách i jiných výrobcích. Lidé je začali ve velkém používat poté, co vyšlo najevo, že freon stojí za úbytkem ozonu v atmosféře a vytvořením ozonové díry. Takzvané F-plyny ale zase ve velkém přispívají ke skleníkovému efektu. Podrobnosti se dočtete v úterní Mf Dnes.

Deník

Roste počet lidí, kteří si stěžují na hluk z ulice a od sousedů. Zaměřil se na to Deník. Vůbec nejvíc si na hluk stěžují v Praze, kde je to každý pátý obyvatel. Celkově má s nadměrným ruchem problém 15 procent Čechů, jde o nejvyšší číslo za posledních pět let.

Právo

Pobočky úřadu práce řeší v posledních dnech nápor lidí kvůli zvýšení rodičovského příspěvku až o 80 tisíc, které schválil stát. Zvýšení je sice automatické, lidé si ale v mnoha případech mění měsíční částky, aby zvýšení stihli vyčerpat. Píše o tom deník Právo.