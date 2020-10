Výběr z médií: nákupy během koronakrize, lepší ovzduší v Česku a program na digitalizaci dokumentů

V českých novinách se v úterý dočtete, co Češi nejčastěji nakupují v době koronakrize. Píše o tom Mf Dnes. Pandemie podle Hospodářských novin zlepšuje kvalitu ovzduší. A Právo představuje nový počítačový program s názvem Pero. Více si přečtěte ve výběru z médií, který sestavil Radiožurnál. Praha 6:44 27. října 2020 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Ilustrační foto | Foto: Elaine Smith/CC0 1.0 Universal | Zdroj: Flickr

Mf Dnes

Mf Dnes se vrací k tomu, co Češi nejčastěji nakupují v době koronakrize. Za téměř nedostatkové označil deník některé zimní pneumatiky. Ty se totiž v době pandemie nevyráběly v takovém počtu. Standardně vysoký zájem je i o elektroniku. Čísla prodejů dosahují ale už teď rekordních čísel, na které jsou prodejci zvyklí těsně před Vánoci.

Deník

Ubývá zvířat, která skončí pod koly aut, a to díky covidové krizi. Téma rozebírá úterní vydání Deníku. Podle něj na jaře výrazně klesl počet řidičů na silnici. I proto zemřelo oproti minulému roku pod koly přibližně o stovku méně zvířat. Naopak neblahý vliv na chování zvěře mají zvýšené frekvence lesních procházek lidí uvězněných doma během nouzového stavu.

Hospodářské noviny

Pandemie zlepšuje kvalitu ovzduší, a to i v Česku. Informují o tom Hospodářské noviny. Ovzduší tady bylo do konce první vlny nejlepší za pět let. Celosvětově pak emise vzniklé působením člověka klesly letos zatím o rekordních devět procent. Stojí za ním série koronavirových opatření, které vyhlásily státy na celém světě. Klima to ale z dlouhodobého hlediska nezachrání.

Právo

Jestli se některý z vašich předků účastnil bojů v první světové válce, tak zpozorněte. Možná už se o něm za pár let dočtete díky speciálnímu počítačovému programu s názvem Pero. Ten dokáže přečíst a zdigitalizovat stovky dokumentů, včetně deníků. O novém programu na archivaci starých listin píše úterní Právo.