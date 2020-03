Výběr z médií: vakcína na koronavirus, neoprávnění turisté na hradě a české děti v exekuci

V úterních novinách se dočtete, že o koronaviru toho víme dost, píše Mf Dnes. K hradu Házmburk na Litoměřicku vyrazily podle Deníku o víkendu stovky turistů, přestože je zavřený. A počet dětí v exekuci klesá podle deníku E15 jen pomalu. Více se dozvíte ve výběru z médií, který sestavil Radiožurnál. Praha 7:33 17. března 2020 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Technik testuje vzorky na přítomnost koronaviru pro nemocnici v čínském Kantonu. (archivní foto) | Zdroj: Reuters

E15

Počet dětí v exekuci klesá pomalu. Upozorňuje na to deník E15. Loni u nás bylo v exekuci zhruba 2900 dětí. Je to asi o 600 méně než v roce 2018. Vyplývá to z nových dat Exekutorské komory, podle které jsou mezi zadluženými i děti předškolního věku.

Mf Dnes

O koronaviru toho víme dost - vakcína bude, to je titulek Mf Dnes. Imunolog Zdeněk Zadražil deníku řekl, že když člověk dostane infekci poprvé, trvá, než si tělo specializované jednotky pro boj s virem vycvičí. Proto s ním nejdřív bojují jen nedostatečně vybavení pěšáci. Díky vakcíně by tělo mohlo s virem začít účinně bojovat hned po nákaze.

Vakcína by byla stejná pro děti i dospělé. Kvůli tomu, že je nový typ koronaviru příbuzný ostatním koronavirům, ví o něm imunologové poměrně dost. Podle Zdeňka Zadražila by tak vývoj vakcíny nemělo nic zásadně ohrozit.

Deník

K hradu Házmburk na Litoměřicku vyrazily o víkendu stovky turistů. Podle Deníku je z areálu musel vyhánět strážník, protože památka je kvůli šíření koronaviru zavřená. Zamčená brána ani informační cedule návštěvníky neodradily. Do areálu se snažili dostat přes oplocení nebo šplhali po skále podél plotu.

Hospodářské noviny

Češi loni zaplatili rekordní částku za životní pojištění. Informují o tom Hospodářské noviny. Česká asociace pojišťoven zaznamenala meziroční nárůst o 2,6 procenta na celkových 45 miliard korun. Nejvíc si klienti sjednávají jednorázová pojištění, u kterých upřednostňují produkty s investiční složkou. Zájem o pravidelně placené životní pojištění loni naopak meziročně klesl.