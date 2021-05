Výběr z médií: nešetrné papírové tašky, dražší služby v Česku a změny letů bez poplatků

Deník N

Papírová nákupní taška přírodě nepomůže, nejšetrnější je ta, kterou už zákazník doma má. O tom, že papírové tašky se často chybně prezentují jako ekologičtější varianta igelitky, píše úterní Deník N. Supermarkety své zákazníky reklamními slogany o papírových taškách podle něj klamou.

Lidové noviny

V pondělí se otevřely služby po celém Česku, zákazníky ale čeká zdražení. O navýšení ceny služeb informují v úterním vydání Lidové noviny. Kvůli dopadům koronavirové uzávěry se zdražuje napříč různými odvětvími služeb.

Cesta s nejmenší uhlíkovou stopou. Google Maps připravují navigaci, která bude počítat i se sklonem Číst článek

Deník

Český čtenář si podle posledního aktuálního žebříčku Svazu knihkupců a nakladatelů vybírá hlavně domácí autory. Informuje o tom Deník. Mezi nejoblíbenější autory patří dlouhodobě Karin Lednická a Alena Mornštajnová.

Hospodářské noviny

Aerolinky se teď snaží vyjít zákazníkům vstříc a nabízí změnu letu bez poplatku. Tématu se věnují úterní Hospodářské noviny. Letecké společnosti se tímto krokem snaží plánování dovolené zákazníkům usnadnit a zvednout tak zájem o své služby.

Právo

Práce v kanceláři se po dlouhém období home office nevrátí k původní podobě. Změně pracovní rutiny kancelářských profesí se věnuje deník Právo. Podniky zvažují kombinované pracovní prostředí. Do budoucna se tak počítá s modelem, kdy by zaměstnanci docházeli do práce jen občas a sdíleli tak pracovní místo ještě s jiným kolegou. Zaměstnance tak čeká větší flexibilita.