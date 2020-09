Výběr z médií: pochybení soudkyně, česká sója a soud s řidičem mustangu za nehodu u Špindlerova Mlýna

V českých novinách se v úterý dočtete, že soudkyně okresního soudu Plzeň-jih v minulosti několikrát pochybila, přesto soudí dál, píše Právo. Na českých polích se podle Hospodářských novin stále častěji objevuje sója. A už za dva dny začne soud s řidičem, který loni podle obžaloby způsobil dopravní nehodu, při níž zemřel generál Milan Jakubů. Více si přečtěte ve výběru z médií, který sestavil Radiožurnál. Praha 7:10 8. září 2020 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Nehoda, při které zahynul zástupce ředitele Vojenského zpravodajství, brigádní generál Milan Jakubů, se stala 21. září u Špindlerova Mlýna | Zdroj: Hasiči města Špindlerův Mlýn / Policie ČR

E15

Pokud si plánujete vzít hypotéku a chcete co nejvíc ušetřit, tak byste si ji měli zařídit právě teď. Píše o tom úterní deník E15. Připomíná, že hypotéky zlevňují od začátku koronavirové krize. Už brzy by se to ale mohlo změnit. Pro banky je totiž stále obtížnější obstarat si peníze, které by lidem mohly půjčovat.

Deník N

Deník N získal víc než rok starou a doteď neveřejnou auditní zprávu, ve které je popsané hospodaření Všeobecné zdravotní pojišťovny. Z dokumentu vyplývá, že kontroloři žádné pochybení nenašli. Deník N ale upozorňuje na zásadní problém: auditoři totiž měli k dispozici jen ty smlouvy, které pojišťovna sama chtěla nechat zkontrolovat. Některé tak vůbec neviděli.

Lidové noviny

Už za dva dny začne soud s mužem, který loni podle obžaloby způsobil dopravní nehodu, při níž zemřel generál Milan Jakubů. Informují o tom Lidové noviny. Muž loni v září u Špindlerova Mlýna údajně ve vysoké rychlosti nezvládl řízení sportovního auta a vjel do protisměru, kde se střetl s vozem, ve kterém generál jel. Hrozí mu za to až šestileté vězení. Generál Jakubů patřil mezi nejlepší české zpravodajce. Byl zástupcem ředitele Vojenského zpravodajství.

Deník

Těhotné ženy by se brzy mohly díky jednoduchému vyšetření dozvědět, jestli neporodí předčasně. Tématu se věnuje Deník. Lékaři chtějí u těhotných zkoumat, jestli v těle mají protein fibronektin. Pokud se u nich objevil dřív než ve 34. týdnu těhotenství, předčasný porod by u nich hrozit mohl. Lékaři ale nejdřív musí ověřit, jestli je tato metoda spolehlivá.

Hospodářské noviny

Na českých polích se stále častěji objevuje sója. Všímají si toho úterní Hospodářské noviny. Píšou, že teď je sója na 14 tisících hektarech českých polí. To je o 50 procent větší plocha než třeba před deseti lety. Důvod je nečekaný - tlak německých mlékáren na to, aby krávy nejedly geneticky upravované plodiny. Tuto podmínku totiž česká sója splňuje.

Právo

Soudkyně okresního soudu Plzeň-jih v minulých dvou letech čtyřikrát pochybila - přesto zatím může soudit dál. Případ popisuje deník Právo. Naposledy soudkyně Drahomíra Regnerová měla přimět zapisovatelku, aby zfalšovala protokol o soudním jednání. Toto pochybení ještě bude řešit kárný senát. Soudkyně Drahomíra Regnerová se k případu nevyjádřila. Jinou svou chybu přitom Regnerová vysvětlovala před kárným senátem koncem loňského roku. Potrestal ji za to, že kvůli ní zůstal souzený muž několik měsíců na psychiatrii i přesto, že k tomu podle zákona nebyl důvod. Soudkyně kvůli tomu má na rok snížený plat o patnáct procent.