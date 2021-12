Výběr z médií: deset let od úmrtí Václava Havla, méně městských bytů v Praze nebo návrat retro hraček

V sobotu uplynulo deset let od úmrtí prvního českého prezidenta Václava Havla. Například vydání Deníku proto přináší svědectví sestry boromejky o posledních chvílích prezidenta. Sobotní Mf Dnes si zase všímá nového trendu: návrat k retro hračkám. Za větší zájem může podle deníku především nostalgie a spolehlivost. Více si přečtěte ve výběru z médií, který sestavil Radiožurnál. Praha 7:12 18. prosince 2021 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Prezident Václav Havel po svém zvolení prezidentem na Pražském hradě 29. prosince 1989 | Foto: Lubomír Kotek | Zdroj: Profimedia

Mf Dnes

Hračky z období socialismu slaví v posledních letech svůj návrat. Píše o tom sobotní Mf Dnes, která oslovila největší výrobce retro hraček. Ti shodně přiznávají, že zájem o jejich produkty roste. Někteří mají zájemce dokonce v zahraničí. Za větší zájem o retro hračky může převážně nostalgie a spolehlivost. Podle deníku dávají rodiče přednost hračkám ze svého dětství hlavně proto, že vynikaly svojí kvalitou.

Deník

Dnes je to přesně deset let od úmrtí Václava Havla. Vzpomíná na něj mimo jiné i Deník. Někdejší prezident strávil své poslední chvále na jeho oblíbeném Hrádečku nedaleko Trutnova, kde se o něj staralo pět řeholnic. Mezi nimi byla i sestra boromejka Veritas Holíková, která byla zároveň poslední, kdo s prezidentem mluvil. Píše o tom Deník. Podle Holíkové Havel neztrácel smysl pro humor ani ve svých posledních chvílích. Prezident si prý rád zapaloval svíčky při jídle. Když se ho jeptiška zeptala proč má ty svíčky tak rád, odpověděl, že to dělá aby si zvykal.

E15

Praha v době krize dál přichází o městské byty. Privatizace je rychlejší než výstavba. To je titulek sobotního vydání deníku E15. Cílem Prahy je přitom počet městských bytů navyšovat. Město tím chce regulovat ceny bytů a nájemného. Pražský magistrát v současnosti vlastní pouze asi 30 tisíc bytů. To je zhruba o 2 tisíce méně než v roce 2019 upozorňuje deník E15. Vyplývá to z nové studie Institutu plánování a rozvoje hlavního města Prahy. Důvodem poklesu je hlavně privatizace a pomalá rezidenční výstavba.

Právo

Magistrát odpustil Praze 8 dluh za megalomanský projekt na Palmovce. Podle sobotního vydání Práva dluh činil skoro čtvrt miliardy korun. Stavbu rozestavěného centra radnice nedokončila. Pozemky získá hlavní město. O stavbě Nové Palmovky rozhodla Praha 8 vedená Josefem Noskem týden před volbami v roce 2010. Podle deníku Právo odhadované náklady v tu dobu činily zhruba více než miliardu. Na stavbu půjčilo pak hlavní město v roce 2018 300 tisíc korun.