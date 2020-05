Výběr z médií: výroba vakcíny u Prahy, chybějící interpelace Okamury nebo peníze místo stravenek

Ve čtvrtečním výběru z médií se dočtete, že vakcína proti onemocnění covid-19 by se mohla v budoucnu vyrábět v Jevanech u Prahy. Americká společnost tam koupila továrnu, píší Hospodářské noviny. Tomio Okamura zdůvodňuje náklady na telefonování největším počtem interpelací. Jak ale zjistil Deník N, sněmovna neeviduje žádnou od předsedy SPD. Více si přečtěte ve výběru z médií, který sestavil Radiožurnál. Praha 6:40 28. května 2020 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Tomio Okamura zdůvodňuje náklady na telefonování největším počtem interpelací. Jak ale zjistil Deník N, sněmovna neeviduje žádnou od předsedy SPD | Foto: Michaela Danelová | Zdroj: iROZHLAS.cz

Mf Dnes

Peníze místo stravenek - to je titulek Mf Dnes. Zaměstnanci by mohli mít možnost vyměnit si stravenky za finanční příspěvek k platu už od příštího roku. Počítá s tím daňový balíček, který ministerstvo financí předložilo vládě. Podle průzkumu deníku by změnu -ze stravenek na stravné- uvítala méně než polovina oslovených. Proti jsou odbory i samotní poskytovatelé stravenek. Zaměstnavatelé teď hradí maximálně 55 procent z celé hodnoty stravenky - zbytek se zaměstnancům strhává z čistého platu. V Česku stravenky dostává asi milion a půl lidí.

E15

Do vojenské techniky se kvůli koronavirové pandemii nebude investovat tolik, jak se dříve plánovalo. Proto bude armáda i dál používat staré vozy Praga, které původně chtěla vyměnit za modernější vozidla. Všímá si toho čtvrteční deník E15 a přináší i další podrobnosti o škrtech armády.

Deník N

Deník N ve čtvrtek navazuje na své zjištění o tom, že poslanci hnutí SPD čerpají vysoké částky na telefonování. Proti tomu se předseda hnutí Tomio Okamura na svém facebooku ohradil s tím, že ve sněmovně předkládá nejvíce interpelací, a proto je potřeba často spolupracovat s kolegy přes telefon. Deník N ale píše, že sněmovna žádnou Okamurovu interpelaci neeviduje.

Hospodářské noviny

Vakcína proti onemocnění covid-19 by se mohla v budoucnu vyrábět v Jevanech u Prahy. Píšou to čtvrteční Hospodářské noviny. Americká biotechnologická společnost Novavax tam koupila továrnu zaměřenou právě na výrobu vakcín. Ve velkém firma investuje už teď, přestože ještě není jisté, zda bude vývoj úspěšný.