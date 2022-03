Výběr z médií: zdražování v restauracích, hledání krytů i tresty pro amatérské entomology

Najíst se v restauracích do sta korun je již dávnou minulostí. Zdražování jídel některé lidi nutí k tomu, aby si obědy vařili sami doma, píše Deník. Hospodářské noviny si nastavují téma zdravotní péče o ukrajinské uprchlíky. O své krajany by se mohli starat přímo uprchlí ukrajinští zdravotníci v uprchlických centrech. Češi kvůli válce na Ukrajině zjišťují, kde v okolí svého domova najdou nejbližší kryty, píše pondělní Mf Dnes. Praha 7:21 14. března 2022 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Před několika dny zveřejnili hasiči seznam trvalých krytů v Česku, na celém území by jich mělo být celkem 5641. Jenže zdaleka ne všechny jsou funkční | Foto: Michaela Danelová | Zdroj: iROZHLAS.cz

Deník

Obědová menu v restauracích rok od roku zdražují. Regionální deník píše, že zatímco ještě před deseti lety se v poledne dalo ve stravovacích zařízeních najíst do sta korun, loni to už bylo v průměru za 130 korun. Za zdražováním jsou hlavně rostoucí ceny energií nebo potravin. Podle zjištění deníku dražší ceny poledních jídel některé lidi nutí spíš k tomu, aby si obědy raději vařili sami doma.

Hospodářské noviny

Uprchlí ukrajinští zdravotníci by se dočasně mohli starat o své krajany. Zvažuje to české ministerstvo zdravotnictví a píšou o tom Hospodářské noviny. Takto pracovat by mohli do té doby, než splní povinné aprobační zkoušky. Ošetřovat by mohli lidi přímo v uprchlických centrech. Českému zdravotnictví chybí podle dat úřadu práce zhruba 8500 pracovníků – uprchlíci z Ukrajiny by tak mohli stav zlepšit. Aby ale v Česku mohli ukrajinští lékaři nebo zdravotní sestry začít pracovat, musí projít aprobačními zkouškami.

Mf Dnes

Češi kvůli válce na Ukrajině zjišťují, kde v okolí svého domova najdou nejbližší kryty. Podle Mf Dnes je ale velká část z nich už nefunkční a některé se dokonce přeměnily na sklady nebo bary. Část měst tak začala do obnovy bunkrů znovu investovat a některá naopak lidem k ochraně doporučují sklepy. Před několika dny zveřejnili hasiči seznam trvalých krytů v Česku, na celém území by jich mělo být celkem 5641. Jenže zdaleka ne všechny jsou funkční – nefunguje u nich například vzduchotechnika nebo čistička na vodu.

Hrot

Sbírání hmyzu může být v Česku trestnou záležitostí. Týdeník Hrot zjistil, že stát aktuálně stíhá desítky amatérských entomologů, kteří hmyz sbírali většinou za účelem výzkumu. Úřady argumentují ochranou hmyzí populace, podle řady odborných institucí tím ale přehlíží skutečné problémy, které přírodu zatěžují. Týdeník Hrot zmiňuje případ amatérského entomologa Ladislava Klapka, kterého soud potrestal pokutou 30 tisíc korun za sbírku chráněných střevlíků zlatých.