Výběr z médií: nejtěžší Vánoce pro přepravce balíků, zdražování cukru i problémy lidí s mobily

V úterý se v českých novinách dočtete, že přepravce balíků čeká nejtěžší vánoční sezona. Kvůli pandemii budou muset zvládnout násobně víc objednávek, než v minulých letech, píše deník E15. Cukr podle Hospodářských novin zdražuje. Zatímco ještě předloni v prosinci dostávali čeští producenti za kilogram osm korun, letos stojí u výrobců kilo přes 10 korun. Více se dočtete ve výběru z médií, který sestavil Radiožurnál. Praha 7:23 10. listopadu 2020

E15

Přepravce balíků čeká nejtěžší vánoční sezona, píše o tom deník E15. Kvůli pandemii budou muset zvládnout násobně víc objednávek, než v minulých letech. Hrozí jim navíc, že budou mít nedostatek zaměstnanců - část z nich je buď nakažená, nebo v karanténě. E-shopy i přepravci proto víc než kdy dřív varují, že kvůli možným komplikacím by měli lidé objednávat zboží co nejdřív a nenechávat to na poslední chvíli.

Mf Dnes

Olomoucká univerzita vydává u příležitosti stého výročí narození Jiřího Loudy jeho životní dílo – 600stránkovou knihu o erbech rytířů Podvazkového řádu. Informuje o tom Mf Dnes. Louda je autorem Českého státního znaku. I při jeho tvorbě se inspiroval britskou heraldikou.

Regionální Deník

Regionální Deník se zaměřil na to, kolik času tráví lidi s mobilním telefonem. Hlavně mladí respondenti do 29 let přiznávají, že mu věnují víc času, než by si přáli. Skoro polovina lidí je taky přesvědčená, že nemá čas strávený před displejem mobilu pod kontrolou. Deník to zjišťoval v průzkumu mezi svými čtenáři, oslovil asi dvanáct tisíc z nich.

Hospodářské noviny

Cukr zdražuje, dočtete se v Hospodářských novinách. Zatímco ještě předloni v prosinci dostávali čeští producenti za kilogram osm korun, tedy nejméně za posledních deset let, letos stojí u výrobců kilo přes 10 korun. Cukrovary se tak začínají dostávat ze stamilionových ztrát. Současně si za cukr připlácejí také zákazníci v obchodech, kilo krystalu letos stojí kolem 14 korun. To je ale pořád méně než v roce 2017, kdy za stejné množství zaplatili 20 korun.