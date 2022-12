Výběr z médií: na dárcích Češi šetřit nehodlají, připlatí si ale za školné i dálniční známky

Čtvrteční tisk zřejmě nepotěší řidiče, podle Mladé fronty DNES je totiž čekají větší výdaje za dálniční známky. O snaze využívat ve stavebnictví recyklované materiály píše deník E15. A Lidové noviny zjišťují, na co narazí Češi pod stromečkem. Více ve výběru z médií, který sestavil Radiožurnál. Praha 8:03 1. prosince 2022 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Na vánočních dárcích Češi šetřit nehodlají | Foto: René Volfík | Zdroj: iROZHLAS.cz

Mladá fronta DNES

Dálniční známky zřejmě podraží. Aby se změnila cena za dálniční kupón, musí se změnit zákon platící od roku 2012. Ministerstvo dopravy deníku Mladá fronta DNES potvrdilo, že na změně pracuje, konkrétní částku ale zatím neupřesnilo. Podle doporučení Národní ekonomické rady (NERV) by mělo být zvýšení razantní - o 50 až 100 procent. Vyšší cena známek by přinesla do rozpočtu 4 až 5 miliard korun.

E15

Stavební firmy chtějí více využívat recyklované materiály, které by nahradily nepostradatelné složky směsí, jako je třeba cement. Náhrady by mohly snížit ceny stavebního materiálu. Podle deníku je navíc cement energeticky náročný a jeho výrobu prodražují i rostoucí ceny emisních povolenek. E15 uvádí, že při jeho výrobě vzniká 8 procent celkových emisí oxidu uhličitého. Větší využití různých recyklátů ale zároveň zakazují české normy.

Lidové noviny

Co dostanou Češi pod stromeček? Podle Lidových noviny bude dárků letos méně, šetřit se na nich ale Češi nechystají. A to navzdory vysoké inflaci a dalším ekonomickým ukazatelům. Podle dat z letošního podzimu budou zřejmě mezi dárky stálice jako například sluchátka, chytré hodinky nebo kuchyňské spotřebiče. Většina nakupujících (zhruba 61 procent) se letos rozhodla nakoupit dárky přes internet.

Hospodářské noviny

Jeden z největších českých výrobců jízdních kol značky Levit na sebe podal insolvenční návrh, věřitelům dluží víc než 700 milionů korun. Informují o tom Hospodářské noviny. Firma nezvládla plánování zásob během pandemie koronaviru, nyní navrhuje řešit úpadek reorganizací a zároveň se chystá propustit skoro polovinu ze 137 zaměstnanců. Podle deníku by zároveň do společnosti mohl vstoupit nový investor.

Regionální deník

Lidé si od ledna připlatí za školné v dětských skupinách, které pobírají státní příspěvek. Stát umožnil těmto dětským skupinám zvýšit měsíční školné, které nově může být až 4720 korun místo dosavadních 4 tisíc. Píše to Regionální deník. Dětské skupiny, které státní příspěvek na provoz nepobírají, mají školné podstatně vyšší. Třeba v Praze může rodič za jedno dítě zaplatit v některých případech měsíčně až 10 tisíc korun.