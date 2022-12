Výběr z médií: odliv schopných programátorů, hity letošních Vánoc a krmení divokých koní v přírodě

Hospodářské noviny

Z trhu mizí schopní programátoři a v kódech kryptoměn zůstávají chyby. Technologiím se věnují Hospodářské noviny v rozhovoru s programátorem Igorem Pauerem. Ten se dostal ke kryptoměnám a bitcoinu už na jejich úplném počátku. Jejich budoucnost nevidí zdaleka tak černě, jak by se mohlo zdát při pohledu na cenové grafy.

Mf Dnes

Největšími hity mezi dárky o letošních Vánocích byla zařízení související s energetickou krizí. Píše o tom Mf Dnes. Podle deníku se nejvíce zvedl zájem o UPS - tedy záložní zdroje, které slouží k vykrytí výpadku nebo kolísání dodávek elektrické energie. Během předvánočních prodejů za listopad a prosinec se jich prodalo v porovnání s loňskem skoro o 700 procent více.

Lidové noviny

Povánoční slevy budou menší, záruky delší. To je titulek Lidových novin. Po Novém roce totiž vstoupí v platnost novela občanského zákoníku a zákona o ochraně spotřebitele.

Lidové noviny připomínají, že zboží zakoupené online je možné do 14 dnů od pořízení vrátit. Od ledna už ale nesmí obdarovaný zboží zkoušet, jak byl zvyklý. Může ho testovat jenom tak, jak by ho zkoušel v kamenné prodejně. To je jedna z mnoha změn, na kterou se musí připravit prodejci i spotřebitelé.

Právo

Koně nebo zubři žijící v přírodní rezervaci přikrmovat nepotřebují. Píše o tom Právo. Varuje, ať lidé zvířata nekrmí starou vánočkou nebo nesnězeným cukrovím. To se totiž v minulosti dělo třeba v přírodní rezervaci u Milovic. Zvěři totiž tolik cukru a mouky může ublížit. Divocí koně mají trávení přizpůsobené na chudou stepní stravu. Potrava bohatá na živiny - jako je třeba pečivo - jim může vážně narušit trávení nebo způsobit vážné zdravotní potíže.