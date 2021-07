Výběr z médií: české firmy prodané do zahraničí, technologie pro včely i laser v Břežanech

V českém tisku se v úterý dočtete, že přes tisíc českých firem koupili v prvním pololetní tohoto roku zahraniční podnikatelé. Za téměř čtvrtinou stáli Slováci, píše Právo. Hospodářské noviny se věnují technologiím, které by mohly zachránit včely před vymřením. Patří mezi ně senzory pro dění v úlu a drony na hledání potravy. Více se dočtete ve výběru z médií, který sestavil Radiožurnál. Praha 7:14 20. července 2021 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Hospodářské noviny se věnují technologiím, které by mohly zachránit včely před vymřením. Patří mezi ně senzory pro dění v úlu a drony na hledání potravy (ilustrační foto) | Zdroj: Fotobanka Pixabay

Regionální Deník

Čím dál víc Čechů se vzdává masa ve svém jídelníčku. Podle průzkumu společnosti FMCG Gurus pro Českou veganskou společnost můžeme až pětinu obyvatel tuzemska označit za flexitariány, to znamená, že vědomě omezují konzumaci masa. Informaci přináší úterní regionální Deník. Důvody Čechů pro omezování konzumace masa se liší. 68 % lidí k tomu vedou zdravotní důvody, 59 % flexitariánů si maso odpouští kvůli ekologii. Produkce masných výrobků totiž bývá označována za jednu z největších příčin skleníkového efektu a kácení pralesů.

Hospodářské noviny

Technologie, které by mohly zachránit včely před vymřením, to je téma úterních Hospodářských novin. Firmy například včelařům nabízí senzory, které sledují dění v úlu a upozorňují na možné problémy. Některé evropské univerzity zase pracují na dronech, které by pomohly najít včelám potravu. Jde o reakci na vymírání včel, jen v Evropě aktuálně čelí vážnému ohrožení desetina včelí populace.

E15

Mezi lasery jsou ty české jako závodní auta, aspoň to tvrdí titulek úterního vydání deníku E15. Laserové centrum v Dolních Břežanech u Prahy využívají od roku 2019 vědci téměř z celého světa, láká je tam laser s nejintenzivnějšími pulzy na světě. Mezi další zákazníky by mohly v budoucnu patřit evropská kosmická agentura ESA nebo americká NASA.

Právo

Přes tisíc českých firem koupili v prvním pololetní tohoto roku zahraniční podnikatelé - konkrétně to je 1216 firem. Za čtvrtinou těchto nákupů stáli Slováci a českých firem tak nakoupili ze všech nejvíc. Informace zveřejnila poradenská společnost Dan & Bradstreet, píše deník Právo. Celkově se české firmy prodávaly v první části tohoto roku o 1,7 procenta víc než loni, ale v porovnání s předpandemickým rokem 2019 získali zahraniční podnikatelé firem z tuzemska o třetinu míň.