Výběr z médií: velké policejní investice, neproplacené cestovní vouchery a umělé oplodnění v Česku

V českém tisku se ve čtvrtek dočtete, že policie chce letos postavit pyrotechnický areál, hangár nebo národní centrum ochrany hranic, píše deník E15. Některé cestovní kanceláře dosud neproplatily lidem vouchery za zrušené zájezdy kvůli covidu, píše Mf Dnes. A stále více Češek volí podle Lidových novin umělé oplodnění. Více se dočtete ve výběru z médií, který sestavil Radiožurnál. Praha 7:49 16. září 2021

E15

Pyrotechnický areál, hangár nebo národní centrum ochrany hranic - to všechno chce letos postavit Policie České republiky. A potřebovat na to bude dvě miliardy korun. Píše to deník E15 s tím, že jde vůbec o jednu z největších investic v policejní historii.

Jednou z investic je rekonstrukce bývalých vojenských kasáren v Kutné Hoře. Podle policejní mluvčí Evy Kropáčové to vyjde na víc než sto milionů korun. Podobně nákladnou investicí je stavba administrativního centra na pražském Veleslavíně, kde má pracovat přes tři tisíce policistů a úředníků. Na Letišti Václava Havla má vzniknout hangár pro leteckou policii. A deník E15 píše, že ten vyjde dokonce na 650 milionů.

Mf Dnes

Některé cestovní kanceláře dosud neproplatily lidem vouchery za zrušené zájezdy kvůli koronaviru. Čas na to přitom měly podle zákona do uplynulé půlnoci. Cestovní agentury to svádí mimo jiné na složitou administrativu a klienty prosí třeba i o několikaměsíční odklady. Téma otevírá čtvrteční Mf Dnes.

Lidové noviny

Stále více Češek volí umělé oplodnění, to je titulek čtvrtečních Lidových novin. Mezi ženami navíc narůstá pocit, že asistovaná reprodukce je všemocná a těhotenství díky ní může začít prakticky v jakémkoliv věku. Před tím ale varují lékaři, podle kterých přichází stále více žen příliš pozdě.

Deník

V Česku roste počet nelegálně žijících cizinců. Upozorňuje na to Deník a píše, že jejich počet roste nepřetržitě už pátým rokem. Nejčastěji jde o Ukrajince, Moldavany a letos i Afghánce. Loni cizinecká policie vyhostila přes 6300 lidí.

Hospodářské noviny

Počet ovcí v Česku v posledních letech klesá. Může za to malý zájem o skopové maso, ale také třeba útoky vlků. Hospodáři v tuzemsku chovají přes 183 tisíc ovcí, ještě před šesti roky to bylo o 50 tisíc kusů víc. Co stojí za úbytkem ovcí, rozebraly čtvrteční Hospodářské noviny.

Ekonom

Prudkému zdražování v Česku se věnuje týdeník Ekonom, podle kterého se dotkne i vánoční sezony. Na vině je mimo jiné zdražování benzinu, dopravy a také nedostatek skladovacích prostor. Kolem Prahy narostly ceny za pronájem skladů jen za letošek už o pětinu.