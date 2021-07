Výběr z médií: další Čech by mohl letět do vesmíru, milionové ztráty Škoda Auto i rostoucí lesy

V českém tisku se ve středu dočtete, že po více než čtyřiceti letech by se do vesmíru opět mohl podívat Čech. Evropská vesmírná agentura totiž spustila konkurz na nové astronauty, do něhož se přihlásily přes dvě stovky Čechů, píší Hospodářské noviny. Škodě Auto podle deníku E15 chybí plastové díly, plechy i čipy. Vyrábí pouze svůj první čistě elektrický model Enyaq. Více se dočtete ve výběru z médií, který sestavil Radiožurnál. Praha 7:17 7. července 2021 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Po více než čtyřiceti letech by se do vesmíru opět mohl podívat Čech. Evropská vesmírná agentura totiž spustila konkurz na nové astronauty, do něhož se přihlásily přes dvě stovky Čechů, píší Hospodářské noviny (ilustrační foto) | Zdroj: Pixabay

Hospodářské noviny

Po více než čtyřiceti letech by se do vesmíru opět mohl podívat Čech. Tématu se věnují Hospodářské noviny. Evropská vesmírná agentura totiž spustila konkurz na nové astronauty, do něhož se přihlásily přes dvě stovky Čechů. K úspěchu mezi dvaceti tisícovkami zájemců pomůžou třeba zkušenosti z práce u hasičů nebo v ponorce. Do vesmíru by se pak mohli vítězové konkurzu podívat v roce 2026.

Škoda Auto kvůli nedostatku čipů omezí některé provozy. Závod v Kvasinách výrobu zastaví úplně Číst článek

Mf Dnes

České lesy opět rostou, to je článek středeční Mf Dnes. Nejvíce se loni zalesňovalo na Vysočině. Deník také připomíná, kolik dřeva se loni v Česku vytěžilo. Převážně šlo o stromy napadené kůrovcem. Soukromým vlastníkům by proto měl pomoci v boji s kůrovcovou kalamitou finančně stát.

E15

Automobilky kvůli pandemii tvrdě doplácí na chybějící komponenty, píše středeční deník E15. Týká se to taky tuzemské Škody Auto. Aktuálně trpí nedostatkem plastových dílů, plechů nebo čipů. Odstavila proto výrobu většiny modelů a od dodavatelů tak neodebírá díly. Aktuálně automobilka produkuje pouze svůj první čistě elektrický model Enyaq. Dodavatelé tak sčítají milionové ztráty a mimo jiné ve velkém propouštějí některé zaměstnance.

Regionální Deník

Pokud se chystáte zateplit si dům, měli byste si pospíšit. Některé stavební materiály totiž zdražují, téma středečního regionálního Deníku. V době zdražování energií je to přitom velmi aktuální téma. Kromě materiálů chybí také dostatek pracovníků. Zateplení se tak může prodloužit i o několik měsíců.