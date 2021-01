Výběr z médií: zavedení nové virtuální měny, obtížnější hledání práce nebo pokles ceny nafty

Kyjov se pokusí vzkřísit lokální ekonomiku skrze vlastní virtuální měnu, kterou rozdělí mezi obyvatele města. Téma pro deník Mf Dnes. Hledání práce bude v novém roce obtížnější, uchazečů o zaměstnání přibývá, píše Deník N. Regionální Deník upozorňuje na malou podporu žáků s handicapem. A úterní Lidové noviny se věnují klesající ceně nafty na českých pumpách. Více ve výběru z médií, který připravil Radiožurnál. Praha 7:12 5. ledna 2021 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Obyvatelé Kyjova obdrží od města tzv. correnty, které mohou utratit jen v místních podnicích (ilustrační foto) | Zdroj: Fotobanka Pixabay

Mf Dnes

Jak vzkřísit lokální ekonomiku zbrzděnou pandemií? Odpověď možná našli v Kyjově, píše úterní Mf Dnes. Město tam zavádí svou vlastní měnu, kterou rozdá mezi lidi. Ti s ní pak budou platit v místních podnicích jako jsou restaurace, potraviny nebo kadeřnictví.

Takzvané correnty - příhodně pojmenované po koronaviru - město rozdá mezi své obyvatele. Každý by měl dostat 400 correntů což odpovídá částce 400 korun. Utratit je budou moci jen v místních podnicích. Do pilotního projektu se během posledních 4 týdnů přihlásilo 450 lidí a asi 20 podniků píše deník.

Deník N

Najít si práci v roce 2021 bude těžší než v posledních letech, píše Deník N. Lidé by se podle něj měli připravit také na to, že se jim bude hůř vyjednávat o výši výdělku. Za pomyslný delší konec provazu naopak budou tahat zaměstnavatelé. Zvýšil se totiž počet uchazečů o jedno pracovní místo.

Podle Deníku N si v minulých letech zaměstnavatelé vybírali z pěti až deseti kandidátů, loni už to bylo klidně 30 uchazečů. Že to budou mít letos uchazeči těžší potvrzují i data serveru Jobs.cz. Jen v srpnu a září loňského roku totiž klesl počet inzerovaných pracovních míst meziročně o víc než čtvrtinu.

Deník

Stát musí podle odborníků víc podpořit znevýhodněné žáky, dočtete se v regionálním Deníku. Ten upozorňuje na malou podporu dětí s handicapem, poruchou učení nebo chování, a taky těch, které nemají dobré rodinné zázemí. Takových dětí je v Česku přitom skoro 180 tisíc.

Ve zprávě České školní inspekce z loňského října se mimo jiné uvádí, že podíl sociálně znevýhodněných žáků dosahuje ve školách, které se do šetření zapojily, až dvaceti procent. Přitom právě snižování nerovností mezi žáky vede podle Deníku k jejích dobrému uplatnění na trhu práce.

E15

Železná ruda, stříbro, sója nebo zlato a další. Všechny tyto suroviny prudce zdražují, píše deník E15. Například kukuřice je podle ukazatele Bloombergu nejdražší od roku 2014. Zdražuje taky elektřina a po loňském propadu se postupně vzpamatovávají také ceny ropy a plynu.

Komodity nahoru táhne naděje na oživení trhu díky vakcíně proti covidu-19. Pomáhá ale také podpora světových centrálních bank a silná poptávka z Číny, podotýká deník E15.

Lidové noviny

Nafta na českých pumpách zlevňuje, píší úterní Lidové noviny. Od Nového roku totiž platí snížená spotřební daň o jednu korunu. Už tento týden tak některé pumpy změněnou sazbu promítnou do cen. Na benzin se nové snížení daně nevztahuje.

Posledních 10 let inkasoval stát od distributorů 10, 95 korun za každý litr nafty. Nově se spotřební daň dostává pod deset korun a to na 9, 95 korun. Týká se to ale pouze dieselu, naopak u benzinu zůstává daň stejná a to 12 korun a 84 haléřů.

Hospodářské noviny

Laboratorní skupina na ministerstvu zdravotnictví, která radí v boji s epidemií má novou vedoucí. Hospodářské noviny zjistily že jí je Barbora Macková. Ta měla loni v březnu podat chybnou informaci o tom, že je molekulární genetička nakažená koronavirem. Podle svého předchůdce je ale odbornicí na svém místě.

Laboratorní skupina, kterou Macková vede, je jedním ze tří orgánů, které na ministerstvu zdravotnictví řeší boj s nemocí covid-19. Kromě ní jsou to ještě klinická a epidemická skupina. Macková ve funkci nahradila ředitele Ústavu molekulární a translační medicíny Mariána Hajdúcha.