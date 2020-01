Výběr z médií: boj s vizuálním smogem, přísnější pravidla pro hostinské a Žižkův moderní hrad

Litomyšl se snaží omezit reklamní smog v centru města, píše o tom Deník. Od února město omezí vystavované zboží v podloubí na náměstí. Za nalévání alkoholu dětem a mladistvým by mohli hostinští a obchodníci přijít o licenci na jeho prodej. Návrhu ministerstva zdravotnictví se věnují Lidové noviny. Mf Dnes se pak v sobotu věnuje hradu Kalich Jana Žižky. Patřil k nejmodernějším stavbám své doby. Více ve výběru z médií, který sestavil Radiožurnál. Praha 7:26 11. ledna 2020 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Za nalévání alkoholu dětem a mladistvým by mohli hostinští a obchodníci přijít o licenci na jeho prodej. | Foto: Michaela Danelová | Zdroj: iROZHLAS.cz

Deník

Litomyšl se snaží omezit reklamní smog v centru města. V únoru tak začne platit nový tržní řád, který omezí množství vystavovaného zboží v podloubí na náměstí. Téma pro Deník. Radní Litomyšle nechtějí vystavování zboží v podloubí domů úplně zakazovat, ale jen omezit. Majitelům domů a provozovatelům prodejen na náměstí tak poslali dopis s detaily nového tržního řádu. Ten by měl zabránit například tomu, aby někteří obchodníci svým zbožím zabrali skoro celý průchod podloubím. Majitelé restaurací a obchodů taky nebudou moct mít celoročně postavené předzahrádky.

Mf Dnes

Husitský hejtman Jan Žižka z Trocnova měl ve své době jeden z nejmodernějších hradů středověké Evropy. Se zjištěním přišli čeští archeologové. U nedobytném hradu Kalich na Litoměřicku použili Žižkovi stavitelé v té době ojedinělou techniku. K jeho obraně taky využívali nejmodernější zbraně. Dočtete se o tom v Mf Dnes. Jan Žižka z Trocnova si nechal hrad Kalich postavit v roce 1421 jako ochranný bod a taky ho plánoval používat jako své rodové sídlo. Archeologové o zřícenině pevnosti věděli už dřív, až do nedávné doby ale netušili, jak pořádně vypadala.

Lidové noviny

Ministerstvo zdravotnictví chce zpřísnit pravidla pro obchodníky a hostinské. Například za nalévání alkoholu dětem a mladistvým by mohli přijít o licenci na jeho prodej. Cílem opatření je omezit dostupnost a konzumaci alkoholu. Zabývají se tím sobotní Lidové noviny. Plán na větší omezení alkoholu se teď snaží prosadit ministerstvo zdravotnictví, poznamenávají Lidové noviny. Zpřísnění podmínek pro udělování licencí na alkohol je jen jedním z řady opatření, které mají snížit zájem Čechů o alkohol.

Právo

Vozíčkáři v Česku mají od prosincové změny jízdního řádu zhoršené podmínky pro přepravu na některých tratích. Píše o tom Právo. Většina soukromých dopravců totiž na rozdíl o Českých drah nemá ve vlacích třeba nakládací plošinu nebo dostatečný prostor pro vozík. Přizpůsobená nejsou i některá nástupiště. Vozíčkáři se tak vlakem nesvezou například na trasách z Prahy do Rakovníka, z Kolína do Šluknova, nebo z Brna do Bohumína. Stejný problém je u dopravce Arriva na lince z Prahy do Tanvaldu.