Výběr z médií: budování tůní a mokřadů v lesích, zavřená pohraniční kasina a chybějící armádní piloti

Mf Dnes

Vlastníci lesů hledají v posledních letech způsoby, jak zadržet vodu v lesích. Píše o tom Mf Dnes. Postupy, kterými jde vodu v lesích zadržet, přitom záleží především na množství investovaných peněz. Zatímco stavby nádrží vyjdou i na miliony korun, tak vybudování tůní nebo mokřadů je v porovnání s tím relativně levné. Třeba Státní podnik Lesy České republiky investuje peníze do staveb rybníčků a vodních nádrží.

Hrot

Dvouměsíční trvání nouzového stavu znamená velkou ránu mimo jiné i pro kasina. Tématu, jak se koronavirová krize odrazí na hazardním byznysu v Česku, se věnuje pondělní vydání týdeníku Hrot. Týdeník si všímá, že velký počet hazardních hráčů se přesunul na internet, nastal ale problém s tím, že nebylo na co sázet.

Hospodářské noviny

V rubrice Panorama se pondělní Hospodářské noviny věnují ztrátám pitné vody ve východočeském Opočně. Tam mají sice dlouhodobě jednu z nejkvalitnějších vod v Česku, až 40 procent jí ale k vodovodním kohoutkům vůbec nedojde, protože vyteče do půdy. Může za to popraskané a nekvalitní potrubí. Některé jeho části byly postaveny ještě za Rakouska-Uherska.

Lidové noviny

Pondělní Lidové noviny píší mimo jiné o tom, že česká armáda zoufale potřebuje nové piloty. Aktuálně chybí podle tabulek asi dvacet procent pilotů. Armáda by proto ráda založila zálohu pilotů, kteří by v případě potřeby mohli létat. Tito „záložníci“ by se měli hledat i mezi piloty, kteří létali v soukromém sektoru.

Právo

Rostliny vypěstované v pražské botanické zahradě vědci přesadili do rezervace divokých koní u Milovic. Díky tomu se tak do bývalého vojenského prostoru vrátila třeba trávnička obecná. S informací přišlo pondělní vydání deníku Právo. Například trávnička obecná dříve v rezervaci rostla, podle odborníků ale nepřežila nové podmínky, které v místě vznikly po odchodu armády.