Výběr z médií: nový příspěvek pro těžce handicapované i rušení podpory stavebního spoření

Co se píše v pondělním tisku? Podle Hospodářských novin zvažuje ministerstvo financí zrušení státní podpory stavebního spoření. Tématem regionálního Deníku je takzvaný pátý stupeň státního příspěvku pro těžce handicapované, po jehož zřízení volají lidé s postižením. Proč? Více se dočtete ve výběru z médií, který sestavil Radiožurnál. Praha 7:08 12. prosince 2022

Stavební spořitelny varují, že by kvůli zrušení státní podpory stavebního spoření poklesla motivace lidí si na byt nebo dům spořit (ilustrační foto) | Foto: René Volfík | Zdroj: iROZHLAS.cz

Hospodářské noviny

Ministerstvo financí zvažuje zrušení státní podpory stavebního spoření. Upozorňují na to Hospodářské noviny. Ministr Zbyněk Stanjura z ODS si od toho slibuje úspory ve státním rozpočtu ve výši zhruba čtyř miliard korun. Zatím ale nemá potřebnou podporu ve vládní koalici. Stavební spořitelny navíc varují, že by kvůli tomu poklesla motivace lidí si na byt nebo dům spořit.

Mf Dnes

Češi si za vodné a stočné v příštím roce připlatí v průměru o deset až 15 procent. Vyplývá to z průzkumu napříč regiony, který sestavila Mf Dnes. Vodárenské společnosti přitom v loňském roce zaznamenaly místy až rekordní příjmy. Zvýšení cen zdůvodňují například inflací nebo investicemi.

Lidové noviny

Solární panely v českých domácnostech jsou čím dál výkonnější. Píšou o tom pondělní Lidové noviny. Větší výkon souvisí i s přebytky energií – ty můžou domácnosti využít pro tepelná čerpadla, nebo je prodávat dodavatelům. V budoucnu by se měla víc rozvinout i komunitní energetika, tedy sdílení například se sousedy.

Deník

Lidé s postižením volají po zřízení takzvaného pátého stupně státního příspěvku. Všímá si toho regionální Deník. Týkat by se měl handicapovaných lidí, kteří potřebují asistenci po většinu dne. Podle úhradové vyhlášky se totiž hodinová sazba za asistenta příští rok zvýší, příspěvek od státu ale zůstane stejný. O změně už uvažuje i ministerstvo práce a sociálních věcí.

Právo

Generální ředitel hasičů Vladimír Vlček chce po zkušenostech z požáru v Hřensku zlepšit přístup do bezzásahových zón. Píše o tom deník Právo. Požár totiž podle Vlčka poukázal na mezery v legislativě, kvůli kterým měli hasiči ztížený přístup do terénu. Změnit by se měly i krizové zákony, aby stát mohl požárům lépe předcházet.