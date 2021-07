Výběr z médií: výstavby vodních nádrží, zdražování elektřiny i vzestup kyberkriminality běhen pandemie

S trvajícím rizikem sucha plánuje ministerstvo zemědělství výstavbu dalších vodních nádrží, většina z nich je však stále v nedohlednu. Téma pro regionální Deník. Cena elektřiny bude i nadále růst, varují Hospodářské noviny. Kyberkriminalita byla v loňském roce na vzestupu, útokům nahrál i přesun mnoha lidí na home office, píše pondělní Deník N. Více ve výběru z médií, který připravil Radiožurnál. Praha 6:43 12. července 2021 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Ministerstvo zemědělství počítá s vybudováním až 86 nádrží, píše regionální Deník | Foto: Jiří Šeda | Zdroj: Český rozhlas

Regionální Deník

I když v posledních týdnech více prší, riziko sucha v Česku stále přetrvává. Upozorňuje na to regionální Deník. Úřady kvůli tomu plánují výstavbu vodních nádrží, většina z nich je ale stále v nedohlednu. Příprava trvá až 20 let a samotné stavební práce další desetiletí. Podle ochránců přírody je ale potřeba budovat spíše mokřady a vodu zadržovat přirozeně v krajině.

Podle Deníku mají vědci obavy, že se klima změní dřív, než se nádrže postaví a pak už nebudou stačit. Ministerstvo zemědělství počítá s vybudováním až 86 nádrží. Dlouhodobě je podle něj největší sucho na Rakovnicku a jihu Morav. Úředníci tam proto loni začali s výkupy pozemků pro nádrže Vlachovice na Zlínsku a Senomaty a Šanov na Rakovnicku.

Hospodářské noviny

Elektřina zdražuje. Všímají si toho Hospodářské noviny. Domácnosti i firmy za proud zaplatí desítky procent navíc a příští rok by ceny mohly růst ještě výrazněji. Důvodem je drahá elektřina na trzích. Ta s dodávkou na příští rok se minulý týden prodávala za 77 eur - v přepočtu za 2000 korun za jednu megawatthodinu.

A ceny elektřiny na trzích se budou podle Hospodářských novin nejspíš zvyšovat i dál. Je to kromě jiného i očekáváním, že jí bude příští rok nedostatek potom, co Německo úplně odstaví své jaderné elektrárny. A roli v růstu cen hrají i rekordně drahé emisní povolenky. Ty si musí elektrárny kupovat za každou tunu oxidu uhličitého vypuštěnou do ovzduší.

Mf Dnes

Za posledních 10 let lidi v Česku policii nahlásili ztrátu minimálně 2500 zbraní. Tématu se věnuje deník Mf Dnes, který uvádí, že jen do konce června letos policie eviduje 133 ukradených nebo ztracených zbraní. Nejvíc v Praze. Většinou jde o pistole s ráží 9 milimetrů, které pak můžou skončit na černém trhu.

Kolik ztracených a ukradených zbraní se nakonec podaří najít, policie ale neeviduje. A nevede ani statistiku o tom, jestli někdo ztracenou zbraň následně použil k trestné činnosti. Zbraně se ztrácejí i policistům. Za posledních 10 let evidují 9 ztracených služebních zbraní a 11 ukradených, píše deník Mf Dnes.

Deník N

Práce z domova nahrála hackerům. To je titulek pondělního vydání Deníku N. Ten píše, že kyberkriminalita byla loni na vzestupu. Počty hackerských útoků vzrostly oproti roku 2019 zhruba o čtvrtinu. A podle Národní centrály proti organizovanému zločinu za to mohla i špatně chráněná data lidí, kteří pracovali kvůli koronaviru z domova.

Z důvodu neznalosti online prostoru často podle Deníku N sdíleli lidé chráněné informace na veřejných serverech. Komunikovali také přes nezabezpečené sítě. Jejich data pak skončila třeba ve schránkách typu Uložto.cz.

E15

Pracovníků v bankovním sektoru ubývá. Píše o tom deník E15. Během pandemie koronaviru opustilo tuzemské banky na 1100 zaměstnanců a aktuálně jich tak v oboru pracuje nejméně od roku 2015, celkem 40 500. Důvodem je, že se bankovní služby digitalizují a pobočky uzavírají. Deník E15 navíc upozorňuje, že v oblasti financí je ohrožená až polovina pracovních pozic.

Právo

Počty dětských úrazů loni po několika letech poprvé klesly. Zdravotnické statistiky sleduje deník Právo V péči lékařů minulý rok kvůli poraněním hlavy, zápěstí nebo třeba kotníku skončilo přes 165 tisíc dětí, což je o 20 procent méně než v roce 2019. Podle největší české pojišťovny VZP je to tím, že děti kvůli koronaviru méně sportovaly a nechodily do školy.

Nejvíc úrazů si děti způsobily v září, červnu a o letních prázdninách a častěji lékaři ošetřovali taky chlapce než děvčata. Náklady na lékařskou péči se loni snížily o tři procenta - zhruba na 543 tisíc korun.