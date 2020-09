Výběr z médií: včely ve vojenských lesích, konec odkladu splátek i falešné nanoroušky

V českém tisku se v sobotu dočtete, že ve vojenských lesích by mohly najít útočiště včely. Bývalé vojenské újezdy jsou díky zachovalé přírodě pro jejich chov ideální, píše regionální Deník. Banky podle Lidových novin vyhlíží konec října. Právě tehdy skončí statisícům lidí a firem odklad splátek jejich úvěrů. Více si přečtěte ve výběru z médií, který sestavil Radiožurnál. Praha 6:52 19. září 2020 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Ve vojenských lesích by mohly najít útočiště včely. Píše o tom regionální Deník (ilustrační foto) | Foto: Michaela Danelová | Zdroj: iROZHLAS.cz

Regionální Deník

Ve vojenských lesích by mohly najít útočiště včely. Píše o tom regionální Deník. Bývalé vojenské újezdy jsou díky zachovalé přírodě pro jejich chov ideální. Včelaři by tak mohli rozmístit své úly třeba v Brdech nebo v Ralsku. Stanoviště s nejvíc dvaceti včelstvy od sebe budou moct být vzdálená nejméně dva kilometry. Vojenské lesy pronajmou pozemky včelařům za symbolické nájemné v řádu korun.

Lidové noviny

Banky vyhlíží konec října, právě tehdy skončí statisícům lidí a firem odklad splátek jejich úvěrů. Píšou o tom Lidové noviny. Banky očekávají, že většina dlužníků naskočí zpátky do splátkového režimu, už teď ale propočítávají krizové scénáře pro ty, kteří to nezvládnou. Počítají i s tím, že budou muset část peněz odepsat. A to může zdražit úvěry.

Právo

Dovážené nanomateriály můžou být podvod - varuje Právo. Lákají na ně překupníci, kontrola proti nim ale nic nemůže. Nanorouška totiž samostatně definovaná v předpisech není. Jediná norma, která může účinnost nanoroušek porovnat, je schopnost záchytu virů. Tou se řídí české firmy.