Výběr z médií: rychlejší nákup zbraní, dražší vstupné na hrady a zámky nebo vytváření zásob léků

V sobotním tisku se dočtete, že si návštěvníci hradů a zámku letos připlatí, píše Deník. Levnější nebudou zatím ani automobily, upozorňují Lidové noviny. Mf Dnes informuje, že Česko chce zrychlit nákup zbraní a nábor nových vojáků. A podle Práva si stát vytváří zásoby léků proti vážným virovým onemocněním kvůli přílivu lidí z Ukrajiny. Více si přečtěte ve výběru z médií, který sestavil Radiožurnál. Praha 7:14 26. března 2022 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Více než stovka památek se po celém Česku znovu otevře už za týden (ilustrační foto) | Foto: René Volfík | Zdroj: iROZHLAS.cz

Deník

Nejzajímavější novinky letošní sezony na státních hradech a zámcích přináší Deník. Připomíná, že víc než stovka památek se po celém Česku znovu otevře už za týden. Někde přichystali nové večerní trasy nebo prohlídky pro děti, jinde zase otevřeli nové expozice. Návštěvníci se ale podle deníku zároveň musejí připravit na zdražení vstupného - až o desítky korun.

Mf Dnes

Česko kvůli válce na Ukrajině plánuje zrychlit nákup zbraní a nabírá nové vojáky. V rozhovoru pro Mf Dnes to připustila ministryně obrany Jana Černochová z ODS. Její resort plánuje utratit miliardu navíc za útočné pušky nebo samopaly. Dokoupit chce taky obrněná vozidla Pandur, nadzvukové stíhačky Gripen nebo americké bojové vrtulníky.

180 českých obcí, pět krajů. Na účtech Sberbank zůstalo téměř šest miliard korun Číst článek

Lidové noviny

Elektromobily v brzké době zřejmě nezlevní. Podle Lidových novin je to hlavně kvůli vysokým nákladům na nejdražší prvek elektrických aut - baterie. Ty jsou tvořené z velké části z niklu, lithia nebo zinku, a tyto suroviny se teď na burze obchodují za vyšší ceny i kvůli válce na Ukrajině. Rusko je navíc třetím největším producentem niklu na světě.

Právo

Česko si kvůli přílivu lidí z Ukrajiny začalo vytvářet zásoby léků proti vážným virovým onemocněním. Píše to Právo. Stát už požádal Evropskou unii například o léky tlumící virus HIV nebo připravky k léčbě žloutenky typu C. U těchto léčiv by pak v budoucnu mohl stát taky omezit vývoz do zahraničí.