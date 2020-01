Výběr z médií: zlevněné vstupné do muzeí, závislost na lécích a zpracování tříděného odpadu

V pátečním tisku se dočtete, že ministr kultury Lubomír Zaorálek chce navrhnout zavedení zrušení vstupného do muzeí a galerií. Informují o tom Lidové noviny. Skoro 400 tisíc českých důchodců je závislých na lécích na spaní nebo proti bolesti, píše regionální Deník. A přibývá lidí, kteří zemřou po nárazu auta do pevné překážky, uvádí Mf Dnes. Více se dozvíte ve výběru z médií, který sestavil Radiožurnál. Praha 7:27 24. ledna 2020 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Ilustrační foto | Foto: Michaela Danelová | Zdroj: iROZHLAS.cz

E15

Ze stavební firmy PSJ odplul těsně před krachem velký majetek, uvádí deník E15. Stavební společnost měla před rokem a čtvrt prodat pohledávku za 113 milionů korun. O tři týdny později pak vyhlásila insolvenci. Insolvenční správce se teď kvůli sporné pohledávce obrátil na soud.

Zmíněných 113 milionů společnosti dlužila firma AZ Tower, která vlastní stejnojmenný mrakodrap v Brně. Pohledávku od PSJ odkoupila kyperská společnost. Insolvenční správce David Jánošík ale tvrdí, že firma prodejem dluhu chtěla poškodit věřitele. Jánošík proto teď chce, aby brněnský krajský soud prodej pohledávky za 113 milionů zrušil. Zakladatel společnosti PSJ David Vaculík ani nikdo ze zmíněné kyperské firmy se ke zjištění deníku E15 nevyjádřil.

Mf Dnes

Přibývá lidí, kteří zemřou po nárazu auta do pevné překážky, tedy například do stromu nebo do pouliční lampy, píše Mladá fronta dnes. Podle ní během loňského roku tento typ nehody nepřežilo přes 154 lidí, v roce 2018 jich bylo 113. Silničáři kvůli nárůstu zvažují například, že na nebezpečné stromy budou častěji dávat odrazky. Dalším možným řešením může být podle ředitele dopravní policie Jiřího Zlého i kvalitní vodorovné značení nebo více svodidel.

Lidové noviny

Do muzeí nebo galerií by lidé mohli chodit zdarma, chce to navrhnout ministr kultury Lubomír Zaorálek z ČSSD. O jeho plánu píšou Lidové noviny. Zaorálek chce novinku zavést ještě do voleb za dva roky. Sám ale přiznává, že neví, jestli návrh prosadí, muzea totiž podle něj peníze ze vstupného potřebují. Zaorálek proto už teď navrhuje kompromisní řešení, vstupné by podle něj například mohlo výrazně zlevnit. Případně by se za vstupenky platilo i dál, ale předem by se určily dny, kdy by byl vstup zdarma.

Hospodářské noviny

V Česku chybí firmy, které by dokázaly zpracovat vytříděný odpad, ten tak někdy končí na běžných skládkách, informují Hospodářské noviny. Podle nich přitom Češi v Evropě ve třídění patří mezi nejlepší. Vytřídí například až dvě třetiny použitého papíru. Většina vytříděného papíru i plastů v minulosti odebírala Číny, jenže tam o něj už není takový zájem jako dřív. Zvláště platy poté často skončí na skládkách mezi běžným odpadem.

Deník

Skoro 400 tisíc českých důchodců je závislých na lécích. Většinou jde o prášky na spaní, pilulky proti bolesti nebo na uklidnění, píše regionální Deník. Ten přitom upozorňuje, že závislost může způsobit vážné zdravotní problémy a v krajním případě i smrt. Jen v roce 2018 na předávkování léky zemřelo 18 seniorů.

Obecná rada lékařů podle Regionálního deníku zní, že nikdo by neměl dlouhodobě užívat žádný lék bez vědomí lékaře. A už vůbec by si neměl postupně zvyšovat dávky. Jak ale řekl šéf Národního monitorovacích střediska pro drogy a závislosti Viktor Mravčík, asi třetina seniorů nerespektuje ani doporučení lékařů.

Právo

Do bezpečnostních schránek v bankách si lidé ukládají nejen dokumenty nebo peníze, ale i různé kuriozity, píše páteční Právo. Co ve schránkách je, se přitom zaměstnanci bank dozví jen výjimečně. Násilím otevřít je totiž můžou jen v přesně popsaných případech, třeba v některých situacích po úmrtí klienta. Například podle pravidel banky Raiffeisenbank by lidé do schránek měli ukládat jen dokumenty. Právo ale píše, že tam běžně jsou i peníze, šperky nebo klíče od aut.

Právo také píše, že banky poměrně často řeší situace, že má zemřelý klient na účtu naspořené peníze, ale dědicové se o nich z nějakého důvodu nedozvědí.