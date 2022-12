Výběr z médií: zájem o výcvikové středisko pilotů v Pardubicích, program zoo přes Vánoce a čtenáři knih

V českém tisku se ve čtvrtek dočtete, že o výcvikové středisko pilotů v Pardubicích je stále větší zájem. Informuje o tom deník E15. Zoologické zahrady v Česku chystají program i přes vánoční svátky, píše Mf Dnes. A Češi podle deníku Právo průměrně přečtou dvě až tři knihy měsíčně. Více se dočtete ve výběru z médií, který sestavil Radiožurnál. Praha 7:10 22. prosince 2022 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Gorilí samice Kijivu v pražské zoo (archivní foto) | Foto: René Volfík | Zdroj: iROZHLAS.cz

E15

O výcvikové středisko pilotů v Pardubicích je stále větší zájem. Všímá si toho ekonomický deník E15. Zájemců přibývá nejenom z české armády, ale i ze zahraničí. Státní podnik LOM Praha, který středisko spravuje, očekává podobnou poptávku i příští rok. Centrum by navíc v budoucnu mohlo sloužit i pro případný výcvik pilotů na letouny F-35.

Mf Dnes

Zoologické zahrady v Česku chystají pro rodiny s dětmi program i přes vánoční svátky. Všímá si toho Mf Dnes. Většina z nich sníží vstupné pro děti, některé i pro rodiče. Kromě toho lákají návštěvníky o Vánocích také na bohatou výzdobu nebo speciální akce.

Hospodářské noviny

Lidé v Česku by ve sporech s firmami mohli nově podávat hromadnou žalobu. Počítá s tím návrh zákona ministerstva spravedlnosti, o kterém píší Hospodářské noviny. S jeho zněním ale mají problém některé spotřebitelské organizace. Vadí jim zejména to, že náhrada škody by se netýkala automaticky všech poškozených klientů.

Právo

Češi průměrně přečtou dvě až tři knihy měsíčně. Nejčastěji nakupují tituly přes internet. Zjistil to průzkum firmy Knihobot, o kterém píše deník Právo. Mladí lidé v četbě podle průzkumu lehce zaostávají za seniory. Na rozdíl od starší generace ale častěji nakupují knihy z druhé ruky.