Výběr z médií: výroba motorů do vojenských dronů, dluhopisy skupiny ČEZ i archeologický objev

Firma v pražských Letňanech bude vyrábět turbovrtulové motory do vůbec prvního vojenského dronu Evropské unie, píše páteční deník E15. Hospodářské noviny si všímají energetické skupiny ČEZ, která vydává takzvané udržitelné dluhopisy. Podle nich tak chce společnost využít zeleného trendu v evropském bankovnictví. Více si přečtěte ve výběru z médií, který sestavil Radiožurnál. Praha 7:29 1. dubna 2022



Mf Dnes

Archeologové objevili v želivském klášteře na Pelhřimovsku historický otopný systém z 12. století. Dočtete se o tom v Mf Dnes. Při výzkumu našli torzo pece pro teplovzdušné vytápění. Přestože podobná zařízení archeologové zkoumali i na jiných místech Česka, jde podle nich o unikátní nález. Konstrukce pece byla vystavěná z kvádříkového zdiva a velkých plochých kamenů pojených jílem.

E15

Firma v pražských Letňanech bude vyrábět turbovrtulové motory do vůbec prvního vojenského dronu Evropské unie - všímá si toho deník E15. Česká divize amerického výrobce leteckých motorů GE Aviation začne na severu Prahy s předsériovou výrobou letos na podzim. Ze začátku půjde o desítky motorů ročně. Tender vypsala společnost Airbus Defense and Space.

Hospodářské noviny

Energetická skupina ČEZ vydává takzvané udržitelné dluhopisy - píšou to Hospodářské noviny. Podle nich tak chce společnost využít zeleného trendu v evropském bankovnictví. Dluhopisy vydá v objemu 600 milionů eur, to je v přepočtu zhruba 14 miliard a 600 milionů korun. Dluhopisy jsou úročené sazbou 2,375 procenta a jsou splatné za pět let. Očekávané datum emise je 6. dubna.

Deník

Děčín připravil pro ukrajinské uprchlíky speciální kartu. Tu můžou využít na deset jídel v jedné ze dvou školních jídelen nebo na vstup do zoo a aquaparku. Informuje o tom regionální Deník. V Děčíně je teď zaregistrovaných půl druhého tisíce lidí, kteří utekli z Ukrajiny před ruskou invazí. Kartu můžou uprchlíci získat v informačních centrech. Plastové kartičky si musí uprchlíci vyzvednout osobně proti předloženým dokladům.

Právo

Náklady na zaměstnance loni vzrostly - titulek deníku Právo. Hodinové náklady v soukromém sektoru dosáhly 391 korun. To je o 18 korun víc než předloni. I přesto ale podle statistických údajů Eurostatu Česko zaostává za průměrem Evropské unie a je na 19. místě. Nejvíc zaměstnavatelé na své pracovníky platili v IT oborech a finančnictví