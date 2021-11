Výběr z médií: útoky na vysílače mobilních operátorů, některé zboží zlevňuje i online videotéky

V českém tisku se ve středu dočtete, že policisté šetří sérii útoků na vysílače mobilních operátorů. Pachatel přestřihl kabely vysílačů a odpojil tak tisíce lidí od signálu, píše regionální Deník. I přes rekordní inflaci podle Deníku N některé zboží v Česku zlevňuje. Výrazně lacinější je třeba vepřové maso, ale taky banány nebo brambory. Více se dočtete ve výběru z médií, který sestavil Radiožurnál. Praha 7:46 3. listopadu 2021 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Policisté šetří sérii útoků na vysílače mobilních operátorů. Pachatel přestřihl kabely vysílačů a odpojil tak tisíce lidí od signálu, píše regionální Deník (ilustrační foto) | Zdroj: Fotobanka Profimedia

E15

Bankám v Česku se v letošním roce daří, dočtete se v deníku E15. Meziročně se jim zvýšil zisk o 30 procent. Silný růst zisků podpořily jak rostoucí úrokové sazby, tak i vysoký zájem klientů o hypoteční úvěry. Podle dat České národní banky byl letos čistý zisk bank za devět měsíců necelých 50 miliard.

Deník N

I přes rekordní inflaci některé zboží v Česku zlevňuje, na titulní straně o tom píše Deník N. Výrazně lacinější je třeba vepřové maso, ale taky banány nebo brambory. Ty jsou teď podle deníku nejlevnější od října 2016.

Hospodářské noviny

Tuzemské televize ve velkém investují do placených online videoték, informují Hospodářské noviny. Podle deníku tak chtějí konkurovat streamovací službě Netflix. Nova chystá do své videotéky Voyo vložit několik miliard, Prima má s konkurenčním projektem přijít do několika měsíců.

Mf Dnes

Kojící ženy přes internet často nabízejí mateřské mléko na černém trhu. Všímá si toho na titulní straně Mf Dnes. Porodnice a banky mateřského mléka se přitom dlouhodobě potýkají s jeho nedostatkem. Matky, které nemůžou kojit, se na černý trh obrací zejména kvůli ceně mléka. Ta je až dvakrát nebo třikrát nižší než v bankách mateřského mléka nebo v porodnicích. Tam se pohybuje kolem devíti set korun za litr.

Právo

Roste zájem o léčbu covidu-19 monoklonálními protilátkami. Podle deníku Právo tak nemocnice plánují navýšení denních kapacit. Počet pacientů požadujících tuto léčbu se totiž v řadě nemocnic zvýšil na několik desítek denně. Monoklonální protilátky jsou určené pro seniory nad 65 let nebo pro rizikové pacienty, kteří jsou pozitivně testovaní na covid-19 a hrozí u nich těžký průběh nemoci.

Regionální Deník

Policisté šetří sérii útoků na vysílače mobilních operátorů. Regionálnímu Deníku to potvrdil jihlavský státní zástupce Jan Kadlec. Podle deníku pachatel přestřihl kabely vysílačů a odpojil tak tisíce lidí od signálu. K činům se zatím nevyjádřili. Vyšetřovatelé pracují i s verzí, že muž podlehl dezinformačním kampaním o údajné škodlivosti 5G sítí.