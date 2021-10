Výběr z médií: komerční paleontologie, dražší zájezdy do zahraničí a konec očkovacího centra na Chodově

V českém tisku se v pátek dočtete, že chodovské očkovací centrum na konci října končí. Píše o tom deník Právo. Regionální Deník se věnuje fenoménu komerční paleontologie. Zkameněliny je možné si odvést skoro z celé Evropy. Deník E15 informuje, že zájezdy do zahraničí nejspíš příští rok zdraží. Většině cestovních kanceláří vyprší pojištění proti úpadku. Více najdete ve výběru z médií, který sestavil Radiožurnál. Praha 7:15 8. října 2021 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Na konci října končí očkovací centrum na pražském Chodově. Archivní foto | Foto: René Volfík | Zdroj: iROZHLAS.cz

Mf Dnes

Mravenišť na Šebeni na Vysočině výrazně ubývá. O proměně této přírodní památky píše Mf Dnes. Kůrovcová kalamita zcela změnila podmínky pro život lesních mravenců. Postupné kácení velké části lesů jim ztěžuje zakládání nových mravenišť. Vhodná stanoviště na řadě míst v oblasti úplně zmizela.

Parazitičtí mravenci málo pracují. Vědci zjistili, že jim chybí řada genů, zvláště těch pro čich Číst článek

Právě díky početné populaci mravence pospolitého byla Šebeň v roce 2002 vyhlášená přírodní památkou, připomíná Mf Dnes.

Místní rozsáhlý komplex mravenišť je celorepublikovým unikátem. V dobách největšího rozkvětu bylo v oblasti přes 1200 mravenišť. Kvůli kůrovci je teď počet zhruba poloviční.

Regionální deník

Regionální deník v pátek píše o komerční paleontologii. I v Česku je možné zkameněliny legálně sbírat, zakázané jsou jen chráněné oblasti. Třeba obchodník a sběratel Jiří Vedral ale pro fosilie jezdí do celého světa. Největší zájem je podle něj o zuby obřích prehistorických žraloků.

Z Evropské unie si lidé podle regionálního Deníku můžou odvézt v podstatě každou zkamenělinu. Vedral radí, že třeba pro pozůstatky mamuta je nejlepší jet do Maďarska. Naopak u vývozu z ostatních států je potřeba být na pozoru. Například při vývozu zkamenělin z Ameriky musíte mít účtenku. A z některých zemí, třeba z Kostariky, není možné vyvézt vůbec nic.

Hospodářské noviny

Dětem v náhradní péči svítá na lepší časy - v titulku to píšou Hospodářské noviny. Připomínají, že kojenecké ústavy ukončí svou činnost do roku 2025. Pěstounům se navíc zvýší příspěvek na výkon péče. Podle Sdružení pěstounských rodin ale větší peníze zájem lidí o pěstounství příliš nezvýší. Česko je doposud jedinou zemí ve střední Evropě, která umisťování dětí do ústavní péče bez omezení umožňuje.

Zrušení kojeneckých ústavů nebude problém. Klíč je v úřednících na kraji, myslí si Richterová Číst článek

Takový postup dlouhodobě kritizují mezinárodní orgány a považují ho za formu citového zanedbávání. Nedávno přijatou novelu podle Hospodářských novin vítají i advokáti, kteří se zabývají rodinným právem. Třeba podle Ireny Valíčkové a Štěpána Janků z advokátní kanceláře Valíček a Valíčková je ústavní výchova pro stát nákladná. Největším problémem ale stále zůstávají možné negativní dopady, jaké může ústavní péče na malé dítě mít.

Lidové noviny

Od premiéry nealkoholického piva na českém trhu uplynulo už 46 let. Výročí takzvaného pita si připomínají páteční Lidové noviny. Produkce podobných nápojů od té doby masivně roste a výrobci cílí nejen na řidiče, ale taky na cyklisty nebo vodáky.

Právo

Očkovací centrum na pražském Chodově na konci října skončí. Informuje o tom deník Právo. Očkování bez registrace tam funguje už čtvrtým - a nejspíš tedy i posledním měsícem. Zájem o vakcíny na Chodově sice klesl asi na třetinu, přesto si pro injekci denně přijdou stovky lidí.

Na začátku fungování očkovacího centra na Chodově zdravotníci aplikovali v průměru 1100 dávek denně. Teď je jich asi 400. Podle Práva si pro vakcínu do obchodního centra chodí převážně mladí lidé. Od začátku na Chodově očkují látkou od firem Pfizer a BioNtech, zájemci si tam teď můžou přijít i pro třetí dávku vakcíny.

Pro jednodávkovou vakcínu Johnson&Johnson si lidé bez předchozí registrace stále můžou dojít do očkovacího centra na Hlavním nádraží v Praze.

Mapa s umístěním očkovacího centra v obchodním domě Westfield Chodov. | Zdroj: Ministerstvo zdravotnictví ČR

E15

Zájezdy do zahraničí nejspíš zdraží, připomíná to deník E15. Většině cestovních kanceláří totiž na přelomu roku vyprší pojištění proti úpadku. Pojišťovny varují, že kvůli koronavirové krizi neobnoví až třetinu těchto smluv. Pojištění je ale nařízené zákonem a cestovní agentury bez něj nemůžou dál fungovat.

Pojišťovny obnoví smlouvy jen těm úspěšnějším kancelářím. Ty si navíc za pojištění připlatí - a to o desítky procent. E15 vysvětluje, že oblast cestování je pro pojišťovny kvůli epidemii koronaviru rizikovější. Problémy by tak mohly mít převážně společnosti, které se zaměřují na zájezdy do určitého regionu, kam bylo cestování v minulosti už omezené.