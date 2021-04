Výběr z médií: vliv vysokoškolských titulů při hledání práce, vlak mezi Znojmem a Vídní i rostoucí ceny aut

Stále více zaměstnavatelů při výběru pracovníků přihlíží více ke zkušenostem, než k dosaženému vysokoškolskému vzdělání. Téma pro deník Mf Dnes. Mezi Znojemskem a Vídní by mohlo znovu vzniknout vlakové spojení. Informuje o tom regionální Deník. A čtvrteční Hospodářské noviny se věnují rostoucím cenám nových i starých automobilů. Více ve výběru z médií, který připravil Radiožurnál. Praha 7:25 8. dubna 2021 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Zaměstnavatelé se při přijímání pracovníků řídí spíš zkušeností, než vysokoškolským diplomem, píše deník Mf Dnes | Foto: Anna Kottová

Mf Dnes

V jakých případech používat tituly a jakou roli hrají ve výši platu - to je téma pro deník Mf Dnes. Dočtete se v něm, že vyšší plat dostávají zaměstnanci s titulem hlavně ve státní správě. Obecně se ale zaměstnavatelé při přijímání pracovníků řídí spíš zkušeností, než vysokoškolským diplomem.

Ukončené vysokoškolské vzdělání je důležité u náročnějších pozic - například v oblasti medicíny, řízení rizik, IT nebo ekonomických analýz. Vysokoškolský diplom musí mít třeba i policejní piloti. Jak ale píše deník Mf Dnes, ve spoustě firem je v současnosti používání titulů na ústupu - jejich zdůrazňování naopak v některých případech může působit nepatřičně.

Deník

Mezi Znojemskem a Vídní by mohlo znovu vzniknout vlakové spojení. Informuje o tom regionální Deník. Cílem je posílení osobní i nákladní dopravy na vytížené trase přes Břeclav a lepší spoje v koridoru na Brno.

V Česku na rozdíl od sousední země chybí k rychlejšímu spojení mezi Vídní a Znojemskem koleje. Jak píše regionální Deník, v případě alternativní západní trasy přes Havlín by bylo potřeba obnovit dvoukilometrový úsek. Tam přitom před jedenácti lety přestala fungovat i osobní doprava a místní jednokolejku loni od Správy železnic koupila obec.

Lidové noviny

Nejpozději za rok a čtyři měsíce musí Češi vyměnit starý kotel za nový. Těch nevyhovujících ale aktuálně zbývá asi 300 tisíc - a topenáři nestíhají. Upozorňují na to čtvrteční Lidové noviny.

V případě, že si lidé chtějí na výměnu kotle zavolat firmu, měli by počítat s tím, že realizace může zabrat několik měsíců. Jak se dočtete v Lidových novinách, může za to jednak vytíženost řemeslníků, ale i čas nutný na přípravu dokumentace potřebné pro rekonstrukci. Ta se týká třeba žádostí o dotace.

Hospodářské noviny

Hospodářské noviny se věnují rostoucím cenám nových i starých automobilů. V posledním čtvrtletí uplynulého roku totiž ve srovnání s předchozím obdobím zdražily v průměru o 3,5 procenta. U některých značek to bylo až o 15 procent. Vliv na růst cen měla i pandemie koronaviru.

Uzavřené hranice a výrobní závody způsobily, že se v automobilovém průmyslu prodlužuje výroba, dodávky některých modelů jsou navíc kvůli nedostatku komponentů nepravidelné. Jak píšou Hospodářské noviny, na ceny aut mají vliv i přísnější pravidla Evropské komise ohledně emisních norem nebo zvýšených požadavků na bezpečnost vozů.

Ekonom

V jakých oborech letos porostou mzdy a kde si naopak zaměstnanci finančně pohorší? To se dočtete v týdeníku Ekonom. Výplaty podle něj budou vyšší třeba v IT, ve farmaceutickém průmyslu, marketingu nebo v personalistice. Plat by ale měl růst i učitelům.

Nižší platy budou mít naopak lidé pracující v oborech, které viditelně zasáhla pandemie koronaviru. To se týká například gastra, hotelnictví a obecně služeb, doplňuje týdeník Ekonom. Stagnovat navíc budou mzdy i v umění a kultuře, cestovním ruchu nebo ve státní správě.