Výběr z médií: nezájem o vyšší odborné školy, přetížené dětské pohotovosti i rady pro sportovce

V českém tisku se ve čtvrtek dočtete, že studenti nemají zájem o vyšší odborné školy, například na Vysočině se studenti hlásí jenom na zdravotnické obory, píše Mf Dnes. Dětské pohotovosti podle Lidových novin vyhledává čím dál víc rodičů s dětmi. Problémy, se kterými ale rodiče přicházejí, mnohdy nevyžadují akutní péči. Proto jsou pohotovosti přetížené. Více se dočtete ve výběru z médií, který sestavil Radiožurnál. Praha 6:50 28. dubna 2022

Regionální Deník

V Česku je 160 obcí, které mají vlastní zdroj elektřiny. Všímá si toho regionální Deník. Podle něj obce využívají k výrobě elektřiny zejména fotovoltaické panely na budovách. Kromě elektřiny si obce vyrábějí také teplo například spalováním biomasy. Například obec Mikolajice na Opavsku dokáže díky jednotce na spalování biomasy a fotovoltaickým panelům ušetřit až čtyřicet procent energií.

Ekonom

Sportovcům bude s financemi radit nový projekt Athletes Pro, který zakládá bývalý kapitán basketbalové reprezentace Pavel Pumprla. Téma rozebírá týdeník Ekonom. Podle něj má řada sportovců po kariéře problémy s penězi. Zejména proto, že vydělané peníze z produktivního období sportovci nedokážou zhodnotit nebo uspořit. Semináře projektu Pavla Pumprly budou sportovcům pomáhat v osobním rozvoji, s investováním, pojištěním, ale také třeba s budováním vlastních značek.

Mf Dnes

Studenti nemají zájem o vyšší odborné školy, například na Vysočině se studenti hlásí jenom na zdravotnické obory. Všímá si toho Mf Dnes. Ostatní obory podle kraje dokončí třeba jenom pět studentů, přestože jich začínalo studovat dvacet pět. Studenti totiž vyšší odborné školy podle vedení kraje berou jako překlenovací dobu, než se dostanou na vysokou školu. Vedení kraje by proto chtělo do budoucna zachovat primárně jenom vyšší odborné školy se zdravotnickými obory.

Lidové noviny

Dětské pohotovosti vyhledává čím dál víc rodičů s dětmi. Problémy, se kterými ale rodiče přicházejí, mnohdy nevyžadují akutní péči. Upozorňují na to Lidové noviny. Podle nich je proto personál dětských pohotovostí nadměrně přetížení. V řadě případů by stačilo vyčkat na ordinační hodiny dětského lékaře. Podle mluvčího hradecké fakultní nemocnice na dětské pohotovosti chodí například rodiče s dětmi po úrazech starých i několik dní. Ředitel fakultní nemocnice Motol Miroslav Ludvík upozorňuje, že rodiče s dětmi přicházejí často s obtíži, které starší generace rodičů bez problému vyřešily doma.

Právo

Pražskou čistírnu odpadních vod čeká modernizace. Píše to Právo. Vylepšit by se měla linka ze 60. let, kterou stále protéká víc než polovina splašků z celé Prahy. Investice za šest miliard má snížit obsah dusíku v pročištěné vodě. Pomocí tepelných čerpadel by zároveň čistička jako vedlejší produkt mohla vyrábět teplo. To by se následně mohlo dodávat do Dejvic, Veleslavína, Bubnů a Holešovic.