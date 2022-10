Výběr z médií: málo peněz na růst platů pro úředníky, zájem o termínované vklady a romantika jako podvod

V českém tisku se v pátek dočtete, že ministerstvo financí neposlalo úřadům dostatek peněz na vyšší platy, píše deník E15. Klienti bank mají znovu zájem o termínované vklady, téma rozebírají Hospodářské noviny. A necelá čtvrtina lidí se v Česku setkala s takzvanými romantickými podvodníky, jak informuje Deník N. Více se dočtete ve výběru z médií, který sestavil Radiožurnál. Praha 7:43 14. října 2022 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Některá ministerstva nebo státní úřady sahají kvůli nedostatku financí na zvýšení platů do vnitřních rezerv, jiné ale uvažují i o propouštění (ilustrační foto) | Zdroj: Profimedia

E15

Ministerstvo financí neposlalo úřadům dostatek peněz na vyšší platy zaměstnanců, které se měly zvýšit od září. Píše to ekonomický deník E15. Některá ministerstva nebo státní úřady tak sahají třeba do vnitřních rezerv, jiné ale uvažují i o propouštění. Podle deníku chce vláda snížit počet zaměstnanců ve státní správě, aniž by aktivně škrtala místa.

Hospodářské noviny

Klienti bank mají znovu zájem o termínované vklady. Banky totiž nabízejí vyšší úroky a lidé řeší, jak nepřijít o úspory při meziroční 18% inflaci. Téma rozebírají páteční Hospodářské noviny. Podle deníku měli lidé ke konci srpna na termínovaných vkladech uloženo víc než 750 miliard, meziročně je to víc než padesátiprocentní nárůst.

Lidové noviny

Povolávání vojáků z aktivních záloh by se mohlo zrychlit. Ministerstvo obrany totiž plánuje změnu pravidel, které stanovuje zákon. Píšou to páteční Lidové noviny. V současnosti platí, že povolávací rozkaz se musí vyhotovit 30 dní dopředu. Podle nových pravidel by mohla přibýt možnost povolat vojáka ze zálohy v krizové situaci do 24 hodin.

Firmy chtějí lidem přidat, ale ne o inflaci. Jsou spíš opatrné, říká analytik pracovního trhu Číst článek

Právo

Bezpečnostním složkám chybějí tisíce lidí, to je titulek pátečního Práva. Nové pracovníky aktivně shání nejen policie, ale taky tajné služby jako BIS nebo takzvaná civilní rozvědka Úřadu pro zahraniční styky a informace. Bezpečnostním složkám chybí řada profesí od administrativy, přes řidiče, elektrikáře až po lidi vycvičené na boj a počítačové specialisty.

Deník N

Romantika jako podvod. Necelá čtvrtina lidí se v Česku setkala s takzvanými romantickými podvodníky. Ti se snaží získat důvěru přes sociální sítě zejména u žen, od kterých se pokouší vylákat peníze. Upozorňuje na to Deník N. Podle deníku poslaly ženy v Česku podvodníkům od ledna do září bezmála 33 milionu korun.

Deník

Majitelé psů by si měli dát pozor na berušky z Číny. Upozorňuje na to Deník. Oproti ostatnímu hmyzu je tento invazivní druh berušek stále ještě aktivní. Pro člověka čínské berušky žádné nebezpečí nepředstavují, nepříjemnosti ale můžou způsobit třeba psům, těm můžou například vážně poranit sliznici.