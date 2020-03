Výběr z médií: krachující cestovní kanceláře, omezení vývozu léků a obchvat kolem Velké Bíteše

Cestovní kanceláře zaměřené na sport jsou kvůli šíření koronaviru ve velmi těžké situaci. Věnuje se tomu deník E15. Deník se pak věnuje apelu některých českých farmaceutů, kteří po ministerstvu zdravotnictví chtějí omezení vývozu léků kvůli epidemii koronaviru. Velká Bíteš má šanci získat dotaci na silniční obchvat města, o který usiluje už několik let, píše Mf Dnes. Více ve výběru z médií, který připravil Radiožurnál. Praha 7:02 13. března 2020 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Čeští farmaceuti vyzývají ministerstvo zdravotnictví, aby kvůli pandemii koronaviru omezilo vývoz některých léků (ilustrační foto). | Foto: CC0 Public domain | Zdroj: Pixabay

Odbory automobilky Škoda Auto chtějí kvůli šíření koronaviru uspíšit vyjednávání o výši platů. Píšou o tom Hospodářské noviny. Odboráři se s vedením chtějí dohodnout do 23. března. V tu dobu totiž automobilka oznámí hospodářské výsledky za loňský rok.

Odbory se bojí, jak pandemie koronaviru dopadne na výroby v automobilce. Hospodářské noviny se odkazují na týdeník Škodovácký odborář. Ten píše, že není jasné, jestli třeba nezkolabují dodávky součástek z Číny, Itálie nebo jiných států. Taky se obávají toho, kolik zaměstnanců bude muset do karantény.

Velká Bíteš má šanci získat dotaci na silniční obchvat města. Ten by měl podle propočtů stát asi sto milionů korun. Město usiluje o finanční podporu z evropské unie. A podle nezávislého starosty města Milana Vlčka má šanci ji získat. Píše to Mf Dnes. O obchvat usiluje Velká Bíteš už dlouhá léta, píšou noviny.

Chtějí tak dostat z obydlených oblastí hlavně kamionovou dopravu. Nezávislý starosta Velké Bíteše Milan Vlček taky upozorňuje, že dopravní situace není ve městě bezpečná. Kamiony dokonce vjíždějí při zatáčení na chodník.

Čeští farmaceuti vyzývají ministerstvo zdravotnictví, aby kvůli pandemii koronaviru omezilo vývoz některých léků. Tématu se věnuje Deník. Podobný zákaz totiž zvažují nebo zavádějí i jiné evropské státy – třeba Německo. Podle šéfa Asociace inovativního farmaceutického průmyslu Jakuba Dvořáčka by měl stát cíleně zakázat vyvážet některá léčiva.

Nemělo by jít o plošný zákaz, píše Deník. Stejný názor má i šéf České lékárnické komory Aleš Krebs. Podle něj by se to mělo týkat přípravků, bez kterých by pacienti nepřežili. Upozorňuje, že situace se kvůli šíření koronaviru může rychle měnit.

Cestovní kanceláře zaměřené na sport jsou kvůli šíření koronaviru ve velmi těžké situaci. Věnuje se tomu deník E15. Prodeje zájezdů za sportem se propadly kvůli současným zákazům na nulu. Kanceláře vracejí zákazníkům peníze, zároveň se jim ale nedaří získat zpět finance, které už zaplatily.

Kanceláře specializované na sport nyní vyčkávají, co se bude dít dál. A pokud se situace rychle nezlepší, může to být pro ně až likvidační. Na to upozorňuje člen představenstva Asociace cestovních kanceláří Petr Kostka.